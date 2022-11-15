Мировой экономике грозит рецессия, заявил Си Цзиньпин
Глава Китая Си Цзиньпин призвал поддерживать развивающиеся страны
© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 15 ноя – РИА Новости. Мировая экономика сталкивается с риском рецессии, поэтому следует приоритетное внимание уделять глобальному развитию и поддерживать развивающиеся страны, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20.
"Мы должны способствовать более устойчивому глобальному развитию. Экономическая глобализация сталкивается с препятствиями, а мировая экономика - с риском рецессии. Всем приходится нелегко, и основное бремя ложится на развивающиеся страны", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД Китая.
Он подчеркнул, что именно поэтому вопросам развития следует уделять больше внимания, чем когда-либо прежде.
"Нам необходимо выстраивать партнерство для восстановления мировой экономики, сделать развитие приоритетом и поставить в центр людей, всегда помнить о трудностях развивающихся стран и учитывать их интересы", - указал он.
Вместе с тем Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает вступление Африканского союза в G20.