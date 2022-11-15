https://ria.ru/20221115/ekonomika-1831526963.html

Мировой экономике грозит рецессия, заявил Си Цзиньпин

Мировой экономике грозит рецессия, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 15.11.2022

Мировой экономике грозит рецессия, заявил Си Цзиньпин

Мировая экономика сталкивается с риском рецессии, поэтому следует приоритетное внимание уделять глобальному развитию и поддерживать развивающиеся страны, заявил РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T09:57

2022-11-15T09:57

2022-11-15T09:57

си цзиньпин

китай

большая двадцатка

мид кнр

африканский союз

в мире

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ПЕКИН, 15 ноя – РИА Новости. Мировая экономика сталкивается с риском рецессии, поэтому следует приоритетное внимание уделять глобальному развитию и поддерживать развивающиеся страны, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20."Мы должны способствовать более устойчивому глобальному развитию. Экономическая глобализация сталкивается с препятствиями, а мировая экономика - с риском рецессии. Всем приходится нелегко, и основное бремя ложится на развивающиеся страны", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД Китая.Он подчеркнул, что именно поэтому вопросам развития следует уделять больше внимания, чем когда-либо прежде.Вместе с тем Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает вступление Африканского союза в G20.

https://ria.ru/20221115/inflyatsiya-1831513325.html

https://ria.ru/20221114/tszinpin-1831428709.html

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

си цзиньпин, китай, большая двадцатка, мид кнр, африканский союз, в мире