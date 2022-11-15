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Мировой экономике грозит рецессия, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 15.11.2022
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Мировой экономике грозит рецессия, заявил Си Цзиньпин
Мировой экономике грозит рецессия, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 15.11.2022
Мировой экономике грозит рецессия, заявил Си Цзиньпин
Мировая экономика сталкивается с риском рецессии, поэтому следует приоритетное внимание уделять глобальному развитию и поддерживать развивающиеся страны, заявил РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T09:57
2022-11-15T09:57
си цзиньпин
китай
большая двадцатка
мид кнр
африканский союз
в мире
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ПЕКИН, 15 ноя – РИА Новости. Мировая экономика сталкивается с риском рецессии, поэтому следует приоритетное внимание уделять глобальному развитию и поддерживать развивающиеся страны, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20."Мы должны способствовать более устойчивому глобальному развитию. Экономическая глобализация сталкивается с препятствиями, а мировая экономика - с риском рецессии. Всем приходится нелегко, и основное бремя ложится на развивающиеся страны", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД Китая.Он подчеркнул, что именно поэтому вопросам развития следует уделять больше внимания, чем когда-либо прежде.Вместе с тем Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает вступление Африканского союза в G20.
https://ria.ru/20221115/inflyatsiya-1831513325.html
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си цзиньпин, китай, большая двадцатка, мид кнр, африканский союз, в мире
Си Цзиньпин, Китай, Большая двадцатка, МИД КНР, Африканский союз, В мире
09:57 15.11.2022
 
Мировой экономике грозит рецессия, заявил Си Цзиньпин

Глава Китая Си Цзиньпин призвал поддерживать развивающиеся страны

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 ноя – РИА Новости. Мировая экономика сталкивается с риском рецессии, поэтому следует приоритетное внимание уделять глобальному развитию и поддерживать развивающиеся страны, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20.
"Мы должны способствовать более устойчивому глобальному развитию. Экономическая глобализация сталкивается с препятствиями, а мировая экономика - с риском рецессии. Всем приходится нелегко, и основное бремя ложится на развивающиеся страны", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД Китая.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 08:56
Си Цзиньпин призвал страны G20 сдерживать мировую инфляцию
Он подчеркнул, что именно поэтому вопросам развития следует уделять больше внимания, чем когда-либо прежде.
"Нам необходимо выстраивать партнерство для восстановления мировой экономики, сделать развитие приоритетом и поставить в центр людей, всегда помнить о трудностях развивающихся стран и учитывать их интересы", - указал он.
Вместе с тем Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает вступление Африканского союза в G20.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 17:38
Си Цзиньпин заявил Байдену, что Пекин против развязывания торговых войн
 
Си ЦзиньпинКитайБольшая двадцаткаМИД КНРАфриканский союзВ мире
 
 
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