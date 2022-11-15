https://ria.ru/20221115/dorogi-1831571713.html

К 12 объектам АПК в Рязанской области планируют построить дороги

К 12 объектам АПК в Рязанской области планируют построить дороги - РИА Новости, 15.11.2022

К 12 объектам АПК в Рязанской области планируют построить дороги

Двенадцать значимых объектов агропромышленного комплекса Рязанской области обеспечат дорогами, на эти цели направят более 900 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:20

2022-11-15T12:20

2022-11-15T12:20

рязанская область

рязанская область

павел малков

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РЯЗАНЬ, 15 ноя – РИА Новости. Двенадцать значимых объектов агропромышленного комплекса Рязанской области обеспечат дорогами, на эти цели направят более 900 миллионов рублей, сообщил губернатор Павел Малков, комментируя итоги рассмотрения в первом чтении федерального бюджета на последующие три года."Регион дополнительно получит субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях. 905,8 миллиона рублей будет направлено на строительство и реконструкцию двенадцати участков дорог, ведущих к значимым объектам агропромышленного комплекса", - цитирует Малкова его пресс-служба.По словам губернатора, новые участки, соединяющие с опорной автодорожной сетью животноводческие комплексы, ремонтные мастерские, склады хранения продукции, производственные цеха появятся в Сасовском, Александро-Невском, Рязанском, Сапожковском, Михайловском, Ряжском, Захаровском районах."Строительство и реконструкция участков дорог к сельхозобъектам – одно из приоритетных направлений госпрограммы комплексного развития сельских территорий. Это улучшает работу агробизнеса, привлекает дополнительные инвестиции, повышает качество жизни людей, в целом способствует развитию муниципальных образований и, главное, является частью работы по обеспечению нашей продовольственной безопасности", – подчеркнул Малков.Как сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, поддержка села из федерального бюджета постоянно растет. "В этом году было выделено дополнительно более 100 миллиардов рублей. В 2023 году объем средств увеличится по сравнению с текущим годом на 23,5%", - приводятся в сообщении правительства региона слова Макарова.

https://ria.ru/20221109/ryazan-1830178929.html

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рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рязанская область, павел малков