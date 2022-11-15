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При обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ пострадал подросток - РИА Новости, 15.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/donetsk-1831743662.html
При обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ пострадал подросток
При обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ пострадал подросток - РИА Новости, 15.11.2022
При обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ пострадал подросток
Подросток пострадал в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T18:44
2022-11-15T18:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Подросток пострадал в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало об 11 обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20221115/spetsoperatsiya-1831639641.html
донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
18:44 15.11.2022
 
При обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ пострадал подросток

В ДНР сообщили, что при украинском обстреле Киевского района Донецка пострадал подросток

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Подросток пострадал в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) Киевского района Донецка получил ранение подросток 2010 года рождения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало об 11 обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.11.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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