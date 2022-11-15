https://ria.ru/20221115/donetsk-1831743662.html

При обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ пострадал подросток

При обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ пострадал подросток - РИА Новости, 15.11.2022

При обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ пострадал подросток

Подросток пострадал в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T18:44

2022-11-15T18:44

2022-11-15T18:44

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Подросток пострадал в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало об 11 обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20221115/spetsoperatsiya-1831639641.html

донецк

донецкая народная республика

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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины