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В Новолуганском в ДНР установили мемориальную доску в честь Стремоусова

В Новолуганском в ДНР установили мемориальную доску в честь Стремоусова - РИА Новости, 15.11.2022

В Новолуганском в ДНР установили мемориальную доску в честь Стремоусова

Мемориальная доска в честь погибшего в ДТП замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова установлена на здании школы в поселке Новолуганское в... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:56

2022-11-15T15:56

2022-11-15T15:56

кирилл стремоусов

денис пушилин

сергей кириенко

херсонская область

донецкая народная республика

симферополь

общество

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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Мемориальная доска в честь погибшего в ДТП замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова установлена на здании школы в поселке Новолуганское в ДНР, где Стремоусов учился, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.Стремоусов погиб на прошлой неделе в ДТП. Церемония отпевания Стремоусова прошла в пятницу в кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе. На ней присутствовали первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Крыма Сергей Аксенов, глава парламента Крыма Владимир Константинов, депутаты. Среди пришедших в храм также близкие погибшего, жена и дети. Похороны Стремоусова прошли на территории центрального городского кладбища Симферополя.

https://radiosputnik.ria.ru/20221109/stremousov-1830309716.html

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симферополь

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Дарья Буймова

кирилл стремоусов, денис пушилин, сергей кириенко, херсонская область , донецкая народная республика, симферополь, общество