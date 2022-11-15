В Новолуганском в ДНР установили мемориальную доску в честь Стремоусова
Пушилин: на школе в Новолуганском в ДНР установили мемориальную доску в честь Стремоусова
© Фото : Пушилин Д.В./TelegramМемориальная доска в честь Кирилла Стремоусова на здании школы в поселке Новолуганское в ДНР
ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Мемориальная доска в честь погибшего в ДТП замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова установлена на здании школы в поселке Новолуганское в ДНР, где Стремоусов учился, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Когда последний раз мы виделись с Кириллом Стремоусовым, он находился в Донецкой Народной Республике и ехал в свою родную Новолуганскую школу. Он учился в ней с 1983 по 1992 год. Сегодня на этой школе установили мемориальную доску, посвященную заместителю главы военно-гражданской администрации Херсонской области", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Стремоусов погиб на прошлой неделе в ДТП. Церемония отпевания Стремоусова прошла в пятницу в кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе. На ней присутствовали первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Крыма Сергей Аксенов, глава парламента Крыма Владимир Константинов, депутаты. Среди пришедших в храм также близкие погибшего, жена и дети. Похороны Стремоусова прошли на территории центрального городского кладбища Симферополя.