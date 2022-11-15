https://ria.ru/20221115/donbass-1831614782.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую - РИА Новости, 15.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую

Украинские войска выпустили по Донецку, Макеевке и Ясиноватой 12 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:55

2022-11-15T13:55

2022-11-15T13:55

в мире

донецк

макеевка

ясиноватая

сцкк

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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Макеевке и Ясиноватой 12 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.38 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 12.43 и 13.10 украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть снарядов калибром 152 миллиметра, а в 13.00 по Куйбышевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221115/obstrely-1831587790.html

https://ria.ru/20221115/volcheyarovka-1831600108.html

донецк

макеевка

ясиноватая

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, макеевка, ясиноватая, сцкк, нато