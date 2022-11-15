Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку, Макеевке и Ясиноватой 12 снарядов
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов во дворе жилого дома в одном из пригородных районов в Донецка
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов во дворе жилого дома в одном из пригородных районов в Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Макеевке и Ясиноватой 12 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.38 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 12.43 и 13.10 украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть снарядов калибром 152 миллиметра, а в 13.00 по Куйбышевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.