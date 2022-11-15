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Украинские войска обстреляли Денежниково в ЛНР - РИА Новости, 15.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/donbass-1831519712.html
Украинские войска обстреляли Денежниково в ЛНР
Украинские войска обстреляли Денежниково в ЛНР - РИА Новости, 15.11.2022
Украинские войска обстреляли Денежниково в ЛНР
Украинские войска выпустили по Денежниково в ЛНР три ракеты из HIMARS, разрушен жилой дом, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T09:36
2022-11-15T09:36
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сша
украина
lockheed martin
bae systems
сцкк
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ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Денежниково в ЛНР три ракеты из HIMARS, разрушен жилой дом, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.00 - по населенному пункту Денежниково с применением РСЗО HIMARS (три ракеты). В результате обстрела разрушен один жилой дом. Дополнительная информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221114/obstrel-1831420629.html
луганская народная республика
сша
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луганская народная республика, сша, украина, lockheed martin , bae systems, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, США, Украина, Lockheed Martin , BAE Systems, СЦКК
09:36 15.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Денежниково в ЛНР

В ЛНР заявили, что ВСУ выпустили по Денежниково три ракеты из HIMARS, разрушен дом

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса
Боец демонстрирует осколки боеприпаса - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец демонстрирует осколки боеприпаса. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Денежниково в ЛНР три ракеты из HIMARS, разрушен жилой дом, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.00 - по населенному пункту Денежниково с применением РСЗО HIMARS (три ракеты). В результате обстрела разрушен один жилой дом. Дополнительная информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаСШАУкраинаLockheed MartinBAE SystemsСЦКК
 
 
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