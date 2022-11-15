https://ria.ru/20221115/donbass-1831519712.html

Украинские войска обстреляли Денежниково в ЛНР

Украинские войска обстреляли Денежниково в ЛНР - РИА Новости, 15.11.2022

Украинские войска обстреляли Денежниково в ЛНР

Украинские войска выпустили по Денежниково в ЛНР три ракеты из HIMARS, разрушен жилой дом, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T09:36

2022-11-15T09:36

2022-11-15T09:36

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

сша

украина

lockheed martin

bae systems

сцкк

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ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Денежниково в ЛНР три ракеты из HIMARS, разрушен жилой дом, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.00 - по населенному пункту Денежниково с применением РСЗО HIMARS (три ракеты). В результате обстрела разрушен один жилой дом. Дополнительная информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221114/obstrel-1831420629.html

луганская народная республика

сша

украина

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, сша, украина, lockheed martin , bae systems, сцкк