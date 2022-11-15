https://ria.ru/20221115/diversanty-1831617943.html

В России активизировались украинские диверсанты, заявил Патрушев

В России активизировались украинские диверсанты, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.11.2022

В России активизировались украинские диверсанты, заявил Патрушев

Украинские разведывательно-диверсионные группы активизировались в Центральной России, особенно в приграничных регионах, констатировал во вторник секретарь... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:05

2022-11-15T14:05

2022-11-15T14:06

специальная военная операция на украине

николай патрушев

россия

брянск

украина

нато

безопасность

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БРЯНСК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские разведывательно-диверсионные группы активизировались в Центральной России, особенно в приграничных регионах, констатировал во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."В последнее время обстановка в округе, особенно в приграничных регионах, характеризуется активизацией деятельности украинских разведывательно-диверсионных групп, систематическими обстрелами населенных пунктов с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, поставляемых на Украину США и другими странами НАТО", - сказал Патрушев в Брянске на совещании по вопросам безопасности в Центральной России."Мишенями, как правило, становятся объекты гражданской инфраструктуры, уничтожение или повреждение которых угрожает безопасности мирного населения и может нанести существенный вред экономике", - добавил Патрушев."Отмечаются факты преднамеренного вмешательства в работу объектов обеспечения жизнедеятельности, включая транспортный и топливно-энергетический комплексы", - добавил он."На 80% увеличилось количество преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов", - добавил он.По словам Патрушева, "исключительно важно обеспечить предупреждение преступных посягательств на безопасность населения, уделяя особое внимание предотвращению диверсий и терактов".Также необходимо "постоянное внимание уделять защите объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, переоценке их уязвимости в зависимости от характера угроз и установлению соответствующего уровня безопасности", отметил секретарь Совбеза.

https://ria.ru/20221115/spetsoperatsiya-1831616443.html

https://ria.ru/20221115/ukraina-1831615106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

николай патрушев, россия, брянск, украина, нато, безопасность