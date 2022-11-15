https://ria.ru/20221115/diversanty-1831617943.html
В России активизировались украинские диверсанты, заявил Патрушев
В России активизировались украинские диверсанты, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.11.2022
В России активизировались украинские диверсанты, заявил Патрушев
Украинские разведывательно-диверсионные группы активизировались в Центральной России, особенно в приграничных регионах, констатировал во вторник секретарь... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:05
2022-11-15T14:05
2022-11-15T14:06
специальная военная операция на украине
николай патрушев
россия
брянск
украина
нато
безопасность
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БРЯНСК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские разведывательно-диверсионные группы активизировались в Центральной России, особенно в приграничных регионах, констатировал во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."В последнее время обстановка в округе, особенно в приграничных регионах, характеризуется активизацией деятельности украинских разведывательно-диверсионных групп, систематическими обстрелами населенных пунктов с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, поставляемых на Украину США и другими странами НАТО", - сказал Патрушев в Брянске на совещании по вопросам безопасности в Центральной России."Мишенями, как правило, становятся объекты гражданской инфраструктуры, уничтожение или повреждение которых угрожает безопасности мирного населения и может нанести существенный вред экономике", - добавил Патрушев."Отмечаются факты преднамеренного вмешательства в работу объектов обеспечения жизнедеятельности, включая транспортный и топливно-энергетический комплексы", - добавил он."На 80% увеличилось количество преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов", - добавил он.По словам Патрушева, "исключительно важно обеспечить предупреждение преступных посягательств на безопасность населения, уделяя особое внимание предотвращению диверсий и терактов".Также необходимо "постоянное внимание уделять защите объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, переоценке их уязвимости в зависимости от характера угроз и установлению соответствующего уровня безопасности", отметил секретарь Совбеза.
https://ria.ru/20221115/spetsoperatsiya-1831616443.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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николай патрушев, россия, брянск, украина, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Николай Патрушев, Россия, Брянск, Украина, НАТО, Безопасность
14:05 15.11.2022 (обновлено: 14:06 15.11.2022)
В России активизировались украинские диверсанты, заявил Патрушев
Секретарь Совбеза Патрушев: в Центральной России активизировались украинские диверсанты
БРЯНСК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские разведывательно-диверсионные группы активизировались в Центральной России, особенно в приграничных регионах, констатировал во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"В последнее время обстановка в округе, особенно в приграничных регионах, характеризуется активизацией деятельности украинских разведывательно-диверсионных групп, систематическими обстрелами населенных пунктов с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, поставляемых на Украину США
и другими странами НАТО
", - сказал Патрушев в Брянске
на совещании по вопросам безопасности в Центральной России.
"Мишенями, как правило, становятся объекты гражданской инфраструктуры, уничтожение или повреждение которых угрожает безопасности мирного населения и может нанести существенный вред экономике", - добавил Патрушев.
"Значительно активизировались попытки проникновения на территорию России представителей радикальных и экстремистских структур с намерениями ведения подрывной деятельности и совершения терактов", - сказал Патрушев во вторник в Брянске на совещании по безопасности в Центральной России.
"Отмечаются факты преднамеренного вмешательства в работу объектов обеспечения жизнедеятельности, включая транспортный и топливно-энергетический комплексы", - добавил он.
"В текущем году в округе совершено 23 террористических акта, предотвращено 28 преступлений террористической направленности, в том числе 9 диверсий", - сказал Патрушев в Брянске на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.
"На 80% увеличилось количество преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов", - добавил он.
По словам Патрушева, "исключительно важно обеспечить предупреждение преступных посягательств на безопасность населения, уделяя особое внимание предотвращению диверсий и терактов".
Также необходимо "постоянное внимание уделять защите объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, переоценке их уязвимости в зависимости от характера угроз и установлению соответствующего уровня безопасности", отметил секретарь Совбеза.