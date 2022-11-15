https://ria.ru/20221115/diplomatiya-1831518616.html
Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И
Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И - РИА Новости, 15.11.2022
Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И
Глава МИД КНР Ван И в связи со слухами о госпитализации его коллеги Сергея Лаврова отметил необходимость сохранения личных контактов в эпоху фейк-ньюз, сам... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T09:32
2022-11-15T09:32
2022-11-15T09:32
в мире
сергей лавров
ван и (политик)
мария захарова
россия
бали
большая двадцатка
мид кнр
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя – РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И в связи со слухами о госпитализации его коллеги Сергея Лаврова отметил необходимость сохранения личных контактов в эпоху фейк-ньюз, сам российский министр отметил, что накануне готовился к заседанию в рамках G20.Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что Лавров якобы был госпитализирован в местную больницу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова оперативно опровергла эту информацию, назвав ее фейком высшего пилотажа. Еще через несколько минут она разместила видео с Лавровым, который в номере гостиницы готовится к саммиту G20, где у него запланировано несколько выступлений. Позже сам Лавров лично опроверг слухи о госпитализации и посоветовал западным журналистам быть честнее и писать правду."Вчера на мой мобильный телефон поступила информация о якобы госпитализации министра Лаврова, и я сразу решил, что это фейк-ньюз. И оказалось, что это действительно так. Ваша официальная представительница разместила вскоре ваши фото и запись, где вы легко, свободно отдыхаете", - сказал Ван И, открывая двустороннюю встречу с Лавровым на полях саммита "Группы двадцати" на индонезийском острове Бали.Он подчеркнул, что в современном мире "личное общение, к сожалению, заменяется и становится заложником фейк-ньюз".В свою очередь Лавров поблагодарил китайского коллегу за заботу о его здоровье."Действительно, госпитализация оказалась очередным фейком западных средств массовой информации. Единственное уточнение хочу сделать – я вчера не отдыхал, а занимался подготовкой к сегодняшнему заседанию, несмотря на неформальную одежду, в которой я этим занимался", - сказал глава МИД РФ.
https://ria.ru/20221114/lavrov-1831385557.html
https://ria.ru/20221114/lavrov-1831332181.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, ван и (политик), мария захарова, россия, бали, большая двадцатка, мид кнр, саммит g20
В мире, Сергей Лавров, Ван И (политик), Мария Захарова, Россия, Бали, Большая двадцатка, МИД КНР, Саммит G20
Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И
Лавров рассказал коллеге из Китая Ван И, что накануне готовился к заседанию в рамках G20
ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя – РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И в связи со слухами о госпитализации его коллеги Сергея Лаврова отметил необходимость сохранения личных контактов в эпоху фейк-ньюз, сам российский министр отметил, что накануне готовился к заседанию в рамках G20.
Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что Лавров якобы был госпитализирован в местную больницу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова
оперативно опровергла эту информацию, назвав ее фейком высшего пилотажа. Еще через несколько минут она разместила видео с Лавровым, который в номере гостиницы готовится к саммиту G20, где у него запланировано несколько выступлений. Позже сам Лавров лично опроверг слухи о госпитализации и посоветовал западным журналистам быть честнее и писать правду.
"Вчера на мой мобильный телефон поступила информация о якобы госпитализации министра Лаврова, и я сразу решил, что это фейк-ньюз. И оказалось, что это действительно так. Ваша официальная представительница разместила вскоре ваши фото и запись, где вы легко, свободно отдыхаете", - сказал Ван И, открывая двустороннюю встречу с Лавровым на полях саммита "Группы двадцати" на индонезийском острове Бали
.
Он подчеркнул, что в современном мире "личное общение, к сожалению, заменяется и становится заложником фейк-ньюз".
"Все-таки личное общение должно оставаться основным форматом обмена мнениями, несмотря на любые расхождения важно сидеть лицом к лицу, отказаться от таких неприличных форматов распространения ложной информации", - добавил Ван И.
В свою очередь Лавров поблагодарил китайского коллегу за заботу о его здоровье.
"Действительно, госпитализация оказалась очередным фейком западных средств массовой информации. Единственное уточнение хочу сделать – я вчера не отдыхал, а занимался подготовкой к сегодняшнему заседанию, несмотря на неформальную одежду, в которой я этим занимался", - сказал глава МИД РФ.