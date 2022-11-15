https://ria.ru/20221115/diplomatiya-1831518616.html

Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И

Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И - РИА Новости, 15.11.2022

Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И

Глава МИД КНР Ван И в связи со слухами о госпитализации его коллеги Сергея Лаврова отметил необходимость сохранения личных контактов в эпоху фейк-ньюз, сам... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T09:32

2022-11-15T09:32

2022-11-15T09:32

в мире

сергей лавров

ван и (политик)

мария захарова

россия

бали

большая двадцатка

мид кнр

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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя – РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И в связи со слухами о госпитализации его коллеги Сергея Лаврова отметил необходимость сохранения личных контактов в эпоху фейк-ньюз, сам российский министр отметил, что накануне готовился к заседанию в рамках G20.Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что Лавров якобы был госпитализирован в местную больницу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова оперативно опровергла эту информацию, назвав ее фейком высшего пилотажа. Еще через несколько минут она разместила видео с Лавровым, который в номере гостиницы готовится к саммиту G20, где у него запланировано несколько выступлений. Позже сам Лавров лично опроверг слухи о госпитализации и посоветовал западным журналистам быть честнее и писать правду."Вчера на мой мобильный телефон поступила информация о якобы госпитализации министра Лаврова, и я сразу решил, что это фейк-ньюз. И оказалось, что это действительно так. Ваша официальная представительница разместила вскоре ваши фото и запись, где вы легко, свободно отдыхаете", - сказал Ван И, открывая двустороннюю встречу с Лавровым на полях саммита "Группы двадцати" на индонезийском острове Бали.Он подчеркнул, что в современном мире "личное общение, к сожалению, заменяется и становится заложником фейк-ньюз".В свою очередь Лавров поблагодарил китайского коллегу за заботу о его здоровье."Действительно, госпитализация оказалась очередным фейком западных средств массовой информации. Единственное уточнение хочу сделать – я вчера не отдыхал, а занимался подготовкой к сегодняшнему заседанию, несмотря на неформальную одежду, в которой я этим занимался", - сказал глава МИД РФ.

https://ria.ru/20221114/lavrov-1831385557.html

https://ria.ru/20221114/lavrov-1831332181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, ван и (политик), мария захарова, россия, бали, большая двадцатка, мид кнр, саммит g20