https://ria.ru/20221115/diana-1831375289.html

Биограф Дианы оценил, как показана принцесса в новом сезоне "Короны"

Биограф Дианы оценил, как показана принцесса в новом сезоне "Короны" - РИА Новости, 15.11.2022

Биограф Дианы оценил, как показана принцесса в новом сезоне "Короны"

Биограф Дианы Эндрю Мортон прокомментировал то, как Элизабет Дебики воплотила образ принцессы в пятом сезоне "Короны", пишет New York Post со ссылкой на шоу... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T04:14

2022-11-15T04:14

2022-11-15T04:14

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кино и сериалы

диана, принцесса уэльская

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Биограф Дианы Эндрю Мортон прокомментировал то, как Элизабет Дебики воплотила образ принцессы в пятом сезоне "Короны", пишет New York Post со ссылкой на шоу Good Morning America. В новых сериях рассказывается о разводе принца Чарльза (ныне король Карл III) и Леди Ди. В 1992-ом Мортон выпустил книги "Диана. Ее истинная история". В 1993 году состоялась премьера драматического телефильма, основанного на этом произведении. Биограф также писал к нему сценарий. На съемках пятого сезона "Короны" он был консультантом.

https://ria.ru/20221110/korona-1830507331.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, диана, принцесса уэльская