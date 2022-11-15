https://ria.ru/20221115/diana-1831375289.html
Биограф Дианы оценил, как показана принцесса в новом сезоне "Короны"
Биограф Дианы оценил, как показана принцесса в новом сезоне "Короны" - РИА Новости, 15.11.2022
Биограф Дианы оценил, как показана принцесса в новом сезоне "Короны"
Биограф Дианы Эндрю Мортон прокомментировал то, как Элизабет Дебики воплотила образ принцессы в пятом сезоне "Короны", пишет New York Post со ссылкой на шоу... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T04:14
2022-11-15T04:14
2022-11-15T04:14
культура
новости культуры
кино и сериалы
диана, принцесса уэльская
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Биограф Дианы Эндрю Мортон прокомментировал то, как Элизабет Дебики воплотила образ принцессы в пятом сезоне "Короны", пишет New York Post со ссылкой на шоу Good Morning America. В новых сериях рассказывается о разводе принца Чарльза (ныне король Карл III) и Леди Ди. В 1992-ом Мортон выпустил книги "Диана. Ее истинная история". В 1993 году состоялась премьера драматического телефильма, основанного на этом произведении. Биограф также писал к нему сценарий. На съемках пятого сезона "Короны" он был консультантом.
https://ria.ru/20221110/korona-1830507331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, диана, принцесса уэльская
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Диана, принцесса Уэльская
Биограф Дианы оценил, как показана принцесса в новом сезоне "Короны"
Биограф Дианы Эндрю Мортон прокомментировал то, как она показана в новом сезоне "Короны"