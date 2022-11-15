https://ria.ru/20221115/diabet-1831542691.html

Росздравнадзор проверит информацию о завышении цен на препарат от диабета

Росздравнадзор проверит информацию о завышении цен на препарат от диабета - РИА Новости, 15.11.2022

Росздравнадзор проверит информацию о завышении цен на препарат от диабета

Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит информацию о завышении цен в столице на препарат от сахарного диабета, сообщили... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T11:01

2022-11-15T11:01

2022-11-15T11:01

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

москва

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит информацию о завышении цен в столице на препарат от сахарного диабета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.Ранее издание РБК сообщило, что препарат от сахарного диабета "Оземпик" продается в столичной рознице с минимум двукратным превышением предельной зарегистрированной цены."Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит данную информацию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221112/lekarstva-1831017099.html

московская область (подмосковье)

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, московская область (подмосковье), москва, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)