https://ria.ru/20221115/diabet-1831542691.html
Росздравнадзор проверит информацию о завышении цен на препарат от диабета
Росздравнадзор проверит информацию о завышении цен на препарат от диабета - РИА Новости, 15.11.2022
Росздравнадзор проверит информацию о завышении цен на препарат от диабета
Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит информацию о завышении цен в столице на препарат от сахарного диабета, сообщили... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:01
2022-11-15T11:01
2022-11-15T11:01
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
москва
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит информацию о завышении цен в столице на препарат от сахарного диабета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.Ранее издание РБК сообщило, что препарат от сахарного диабета "Оземпик" продается в столичной рознице с минимум двукратным превышением предельной зарегистрированной цены."Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит данную информацию", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221112/lekarstva-1831017099.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), москва, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Москва, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Росздравнадзор проверит информацию о завышении цен на препарат от диабета
Росздравнадзор проверит информацию о завышении цен в Москве на препарат от диабета