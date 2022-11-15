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Росздравнадзор проверит информацию о завышении цен на препарат от диабета - РИА Новости, 15.11.2022
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Росздравнадзор проверит информацию о завышении цен на препарат от диабета
Росздравнадзор проверит информацию о завышении цен на препарат от диабета - РИА Новости, 15.11.2022
Росздравнадзор проверит информацию о завышении цен на препарат от диабета
Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит информацию о завышении цен в столице на препарат от сахарного диабета, сообщили... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:01
2022-11-15T11:01
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
москва
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит информацию о завышении цен в столице на препарат от сахарного диабета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.Ранее издание РБК сообщило, что препарат от сахарного диабета "Оземпик" продается в столичной рознице с минимум двукратным превышением предельной зарегистрированной цены."Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит данную информацию", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье)
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), москва, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Москва, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
11:01 15.11.2022
 
Росздравнадзор проверит информацию о завышении цен на препарат от диабета

Росздравнадзор проверит информацию о завышении цен в Москве на препарат от диабета

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкФармацевт возле стеллажей с лекарствами в аптеке
Фармацевт возле стеллажей с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Фармацевт возле стеллажей с лекарствами в аптеке. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит информацию о завышении цен в столице на препарат от сахарного диабета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
Ранее издание РБК сообщило, что препарат от сахарного диабета "Оземпик" продается в столичной рознице с минимум двукратным превышением предельной зарегистрированной цены.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит данную информацию", - говорится в сообщении.
Производство лекарственных препаратов - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября, 11:42
В России сформируют четырехмесячный запас лекарств
 
Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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