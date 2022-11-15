https://ria.ru/20221115/detsad-1831541203.html

В Челябинске детсад заплатит 150 тысяч рублей за перелом у воспитанницы

В Челябинске детсад заплатит 150 тысяч рублей за перелом у воспитанницы - РИА Новости, 15.11.2022

В Челябинске детсад заплатит 150 тысяч рублей за перелом у воспитанницы

Суд взыскал 150 тысяч рублей с детского сада Челябинска, где 5-летняя воспитанница получила перелом ключицы по вине воспитателя, сообщил во вторник пресс-центр... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T10:57

2022-11-15T10:57

2022-11-15T10:57

происшествия

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Суд взыскал 150 тысяч рублей с детского сада Челябинска, где 5-летняя воспитанница получила перелом ключицы по вине воспитателя, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.В ходе проверки прокуратуры Челябинска было установлено, что 26 октября 2021 года 5-летняя воспитанница детсада получила травму в результате неосторожных действий воспитателя - согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у ребенка диагностирован перелом ключицы."С учетом характера причинённого несовершеннолетней вреда прокуратурой города предъявлено исковое заявление о взыскании с детского дошкольного образовательного учреждения в пользу законного представителя компенсации морального вреда. Решением Центрального районного суда Челябинска в пользу законного представителя несовершеннолетней взыскано 150 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда", - говорится в сообщении.Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что девочка получила травму после того, как воспитатель с силой бросила ее на кровать в спальной комнате, в итоге ребенок ударился о спинку кровати.

https://ria.ru/20221112/rebenok-1831042779.html

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происшествия, челябинск, россия