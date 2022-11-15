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Из Ульяновска в зону СВО отправили более 400 мобилизованных десантников - РИА Новости, 15.11.2022
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Из Ульяновска в зону СВО отправили более 400 мобилизованных десантников
Из Ульяновска в зону СВО отправили более 400 мобилизованных десантников - РИА Новости, 15.11.2022
Из Ульяновска в зону СВО отправили более 400 мобилизованных десантников
Более 400 мобилизованных десантников, прошедших подготовку и боевое слаживание, убыли в тыловую зону специальной военной операции, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T05:08
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безопасность
россия
украина
ульяновская область
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Более 400 мобилизованных десантников, прошедших подготовку и боевое слаживание, убыли в тыловую зону специальной военной операции, сообщили в Минобороны.Личный состав пройдет боевое слаживание в составе более крупных подразделений, после чего приступит к выполнению задач по предназначению в первых и вторых эшелонах обороны.Как отметили в ведомстве, военнослужащие обеспечены всесезонным комплектом полевого обмундирования, средствами бронезащиты и химзащиты. Кроме того, весь личный состав получил денежное довольствие и социальную выплату, установленную указом президента.
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безопасность, россия, украина, ульяновская область, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Россия, Украина, Ульяновская область, Частичная мобилизация в России
05:08 15.11.2022 (обновлено: 06:45 15.11.2022)
 
Из Ульяновска в зону СВО отправили более 400 мобилизованных десантников

Минобороны: более 400 мобилизованных десантников убыли в зону специальной военной операции

© Sputnik / Перейти в медиабанкДесантирование с участием военнослужащих ВДВ России
Десантирование с участием военнослужащих ВДВ России
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Более 400 мобилизованных десантников, прошедших подготовку и боевое слаживание, убыли в тыловую зону специальной военной операции, сообщили в Минобороны.

"Более 400 мобилизованных десантников, прошедших интенсивную подготовку и боевое слаживание на полигоне соединения Воздушно-десантных войск в Ульяновской области, убыли железнодорожным транспортом в тыловую зону специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Личный состав пройдет боевое слаживание в составе более крупных подразделений, после чего приступит к выполнению задач по предназначению в первых и вторых эшелонах обороны.
Как отметили в ведомстве, военнослужащие обеспечены всесезонным комплектом полевого обмундирования, средствами бронезащиты и химзащиты. Кроме того, весь личный состав получил денежное довольствие и социальную выплату, установленную указом президента.
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