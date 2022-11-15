https://ria.ru/20221115/desantniki-1831501959.html
Из Ульяновска в зону СВО отправили более 400 мобилизованных десантников
Из Ульяновска в зону СВО отправили более 400 мобилизованных десантников - РИА Новости, 15.11.2022
Из Ульяновска в зону СВО отправили более 400 мобилизованных десантников
Более 400 мобилизованных десантников, прошедших подготовку и боевое слаживание, убыли в тыловую зону специальной военной операции, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T05:08
2022-11-15T05:08
2022-11-15T06:45
безопасность
россия
украина
ульяновская область
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Более 400 мобилизованных десантников, прошедших подготовку и боевое слаживание, убыли в тыловую зону специальной военной операции, сообщили в Минобороны.Личный состав пройдет боевое слаживание в составе более крупных подразделений, после чего приступит к выполнению задач по предназначению в первых и вторых эшелонах обороны.Как отметили в ведомстве, военнослужащие обеспечены всесезонным комплектом полевого обмундирования, средствами бронезащиты и химзащиты. Кроме того, весь личный состав получил денежное довольствие и социальную выплату, установленную указом президента.
https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824656451.html
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безопасность, россия, украина, ульяновская область, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Россия, Украина, Ульяновская область, Частичная мобилизация в России
05:08 15.11.2022 (обновлено: 06:45 15.11.2022)
Из Ульяновска в зону СВО отправили более 400 мобилизованных десантников
Минобороны: более 400 мобилизованных десантников убыли в зону специальной военной операции