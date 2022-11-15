https://ria.ru/20221115/bolgariya-1831703903.html

В Болгарии после ДТП госпитализированы 13 туристов

В Болгарии после ДТП госпитализированы 13 туристов - РИА Новости, 15.11.2022

В Болгарии после ДТП госпитализированы 13 туристов

Пятнадцать туристов, в том числе 13 иностранцев, госпитализированы в результате ДТП на западе Болгарии, сообщает агентство БТА. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T19:00

2022-11-15T19:00

2022-11-15T19:00

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пятнадцать туристов, в том числе 13 иностранцев, госпитализированы в результате ДТП на западе Болгарии, сообщает агентство БТА.Авария произошла на обледеневшем участке шоссе близ села Пастра (Кюстендильская область), столкнулись джип и туристический автобус, направлявшийся в Рильский монастырь.В больницу города Благоевграда были доставлены 13 пострадавших, экскурсовод и водитель автобуса. По предварительным данным, все они получили легкие травмы.О национальной принадлежности зарубежных гостей не сообщается.

https://ria.ru/20221020/serbiya-1825024587.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, болгария