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В Болгарии после ДТП госпитализированы 13 туристов - РИА Новости, 15.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221115/bolgariya-1831703903.html
В Болгарии после ДТП госпитализированы 13 туристов
В Болгарии после ДТП госпитализированы 13 туристов - РИА Новости, 15.11.2022
В Болгарии после ДТП госпитализированы 13 туристов
Пятнадцать туристов, в том числе 13 иностранцев, госпитализированы в результате ДТП на западе Болгарии, сообщает агентство БТА. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T19:00
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туризм
туризм
новости - туризм
болгария
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пятнадцать туристов, в том числе 13 иностранцев, госпитализированы в результате ДТП на западе Болгарии, сообщает агентство БТА.Авария произошла на обледеневшем участке шоссе близ села Пастра (Кюстендильская область), столкнулись джип и туристический автобус, направлявшийся в Рильский монастырь.В больницу города Благоевграда были доставлены 13 пострадавших, экскурсовод и водитель автобуса. По предварительным данным, все они получили легкие травмы.О национальной принадлежности зарубежных гостей не сообщается.
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туризм, новости - туризм, болгария
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Болгария
19:00 15.11.2022
 
В Болгарии после ДТП госпитализированы 13 туристов

В Болгарии после ДТП госпитализированы 13 иностранных туристов

CC BY-SA 3.0 / Daniel Petrov / Main Church "Nativity of the Virgin Mother"Рильский мнастырь
Рильский мнастырь - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
CC BY-SA 3.0 / Daniel Petrov / Main Church "Nativity of the Virgin Mother"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пятнадцать туристов, в том числе 13 иностранцев, госпитализированы в результате ДТП на западе Болгарии, сообщает агентство БТА.
Авария произошла на обледеневшем участке шоссе близ села Пастра (Кюстендильская область), столкнулись джип и туристический автобус, направлявшийся в Рильский монастырь.
В больницу города Благоевграда были доставлены 13 пострадавших, экскурсовод и водитель автобуса. По предварительным данным, все они получили легкие травмы.
О национальной принадлежности зарубежных гостей не сообщается.
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