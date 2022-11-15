https://ria.ru/20221115/bolgariya-1831697894.html

Митинг рабочих в Болгарии

Митинг рабочих в Болгарии - РИА Новости, 15.11.2022

Митинг рабочих в Болгарии

Люди вышли на улицы Софии, требуя повышения зарплат.

2022-11-15T16:54

2022-11-15T16:54

2022-11-15T16:54

видео

болгария

софия (город)

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В преддверии зимы рабочие обеспокоены из-за стремительно растущей инфляции и увеличения счетов за электроэнергию. Жители собрались у здания парламента Болгарии. Участники протеста требовали повышения минимальной заработной платы с 710 до 810 левов. К протесту присоединилась автомобильная колонна более чем из тысячи машин. Кортеж проехал через центр столицы, что спровоцировало большие пробки.

болгария

софия (город)

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Митинг рабочих в Болгарии Люди вышли на улицы Софии, требуя повышения зарплат. В преддверии зимы они обеспокоены из-за стремительно растущей инфляции и увеличения счетов за электроэнергию. Местные жители собрались у здания парламента Болгарии. Участники протеста требовали повышения минимальной заработной платы с 710 до 810 левов. К протесту присоединилась автомобильная колонна более чем из тысячи машин. Кортеж проехал через центр столицы, что спровоцировало большие пробки 2022-11-15T16:54 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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