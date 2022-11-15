https://ria.ru/20221115/bolgariya-1831697894.html
Митинг рабочих в Болгарии
Митинг рабочих в Болгарии - РИА Новости, 15.11.2022
Митинг рабочих в Болгарии
Люди вышли на улицы Софии, требуя повышения зарплат.
2022-11-15T16:54
2022-11-15T16:54
2022-11-15T16:54
видео
болгария
софия (город)
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В преддверии зимы рабочие обеспокоены из-за стремительно растущей инфляции и увеличения счетов за электроэнергию. Жители собрались у здания парламента Болгарии. Участники протеста требовали повышения минимальной заработной платы с 710 до 810 левов. К протесту присоединилась автомобильная колонна более чем из тысячи машин. Кортеж проехал через центр столицы, что спровоцировало большие пробки.
болгария
софия (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Митинг рабочих в Болгарии
Люди вышли на улицы Софии, требуя повышения зарплат. В преддверии зимы они обеспокоены из-за стремительно растущей инфляции и увеличения счетов за электроэнергию.
Местные жители собрались у здания парламента Болгарии. Участники протеста требовали повышения минимальной заработной платы с 710 до 810 левов. К протесту присоединилась автомобильная колонна более чем из тысячи машин. Кортеж проехал через центр столицы, что спровоцировало большие пробки
2022-11-15T16:54
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PT1M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, болгария, софия (город), видео
Видео, Болгария, София (город)
Митинг рабочих в Болгарии
Люди вышли на улицы Софии, требуя повышения зарплат.