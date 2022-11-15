Рейтинг@Mail.ru
Российские производители продуктов отправились на бизнес-миссию в Беларусь - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221115/biznes-missiya-1831623582.html
Российские производители продуктов отправились на бизнес-миссию в Беларусь
Российские производители продуктов отправились на бизнес-миссию в Беларусь - РИА Новости, 15.11.2022
Российские производители продуктов отправились на бизнес-миссию в Беларусь
Двухдневная бизнес-миссия российских компаний - производителей продуктов питания начнется в Белоруссии 16 ноября, основной упор в деловой программе сделан на... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:21
2022-11-15T14:24
российский экспортный центр (рэц)
белоруссия
россия
минск
экономика
вэб.рф (вэб)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831624838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_79204c31d22192803fc7d684e200bdef.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Двухдневная бизнес-миссия российских компаний - производителей продуктов питания начнется в Белоруссии 16 ноября, основной упор в деловой программе сделан на проведение встреч с основными белорусскими торговыми сетями и дистрибьюторами, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ)."Для российских экспортеров запланированы целевые выезды в офисы местных крупных компаний, а также посещение продовольственной выставки "Продэкспо" в Минске, где состоятся переговоры с потенциальными партнерами", - говорится в сообщении.Там уточняется, что бизнес-миссия предоставляет российским экспортерам уникальную возможность рассказать о конкурентных преимуществах своих товаров и открывает новые перспективы для продвижения продукции Made in Russia на рынок Белоруссии."Уверена, что применяемый нами при подготовке и планировании мероприятия индивидуальный подход к каждой российской компании позволит не только расширить географию экспортных поставок, но и увеличить номенклатуру экспортируемой в Белоруссию пищевой продукции", – заявила управляющий директор по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий РЭЦ Татьяна Ан.
https://ria.ru/20221025/rets-1826693847.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831624838_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_86e0c1457c48cec7eddbea5cfeb3e4f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), белоруссия, россия, минск, экономика, вэб.рф (вэб)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Белоруссия, Россия, Минск, Экономика, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
14:21 15.11.2022 (обновлено: 14:24 15.11.2022)
 

Российские производители продуктов отправились на бизнес-миссию в Беларусь

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкМеждународная выставка продуктов питания и напитков "Продэкспо"
Международная выставка продуктов питания и напитков Продэкспо - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Международная выставка продуктов питания и напитков "Продэкспо"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Двухдневная бизнес-миссия российских компаний - производителей продуктов питания начнется в Белоруссии 16 ноября, основной упор в деловой программе сделан на проведение встреч с основными белорусскими торговыми сетями и дистрибьюторами, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).

"Для российских экспортеров запланированы целевые выезды в офисы местных крупных компаний, а также посещение продовольственной выставки "Продэкспо" в Минске, где состоятся переговоры с потенциальными партнерами", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что бизнес-миссия предоставляет российским экспортерам уникальную возможность рассказать о конкурентных преимуществах своих товаров и открывает новые перспективы для продвижения продукции Made in Russia на рынок Белоруссии.

"Уверена, что применяемый нами при подготовке и планировании мероприятия индивидуальный подход к каждой российской компании позволит не только расширить географию экспортных поставок, но и увеличить номенклатуру экспортируемой в Белоруссию пищевой продукции", – заявила управляющий директор по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий РЭЦ Татьяна Ан.
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 16:47
РЭЦ: женщины-экспортеры из России посетят Узбекистан с бизнес-миссией
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)БелоруссияРоссияМинскЭкономикаВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала