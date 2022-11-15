14:21 15.11.2022 (обновлено: 14:24 15.11.2022)
Российские производители продуктов отправились на бизнес-миссию в Беларусь
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкМеждународная выставка продуктов питания и напитков "Продэкспо"
Международная выставка продуктов питания и напитков "Продэкспо"
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Двухдневная бизнес-миссия российских компаний - производителей продуктов питания начнется в Белоруссии 16 ноября, основной упор в деловой программе сделан на проведение встреч с основными белорусскими торговыми сетями и дистрибьюторами, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).
"Для российских экспортеров запланированы целевые выезды в офисы местных крупных компаний, а также посещение продовольственной выставки "Продэкспо" в Минске, где состоятся переговоры с потенциальными партнерами", - говорится в сообщении.
Там уточняется, что бизнес-миссия предоставляет российским экспортерам уникальную возможность рассказать о конкурентных преимуществах своих товаров и открывает новые перспективы для продвижения продукции Made in Russia на рынок Белоруссии.
"Уверена, что применяемый нами при подготовке и планировании мероприятия индивидуальный подход к каждой российской компании позволит не только расширить географию экспортных поставок, но и увеличить номенклатуру экспортируемой в Белоруссию пищевой продукции", – заявила управляющий директор по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий РЭЦ Татьяна Ан.
"Для российских экспортеров запланированы целевые выезды в офисы местных крупных компаний, а также посещение продовольственной выставки "Продэкспо" в Минске, где состоятся переговоры с потенциальными партнерами", - говорится в сообщении.
Там уточняется, что бизнес-миссия предоставляет российским экспортерам уникальную возможность рассказать о конкурентных преимуществах своих товаров и открывает новые перспективы для продвижения продукции Made in Russia на рынок Белоруссии.
"Уверена, что применяемый нами при подготовке и планировании мероприятия индивидуальный подход к каждой российской компании позволит не только расширить географию экспортных поставок, но и увеличить номенклатуру экспортируемой в Белоруссию пищевой продукции", – заявила управляющий директор по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий РЭЦ Татьяна Ан.