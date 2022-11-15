https://ria.ru/20221115/biznes-missiya-1831623582.html

Российские производители продуктов отправились на бизнес-миссию в Беларусь

Российские производители продуктов отправились на бизнес-миссию в Беларусь - РИА Новости, 15.11.2022

Российские производители продуктов отправились на бизнес-миссию в Беларусь

Двухдневная бизнес-миссия российских компаний - производителей продуктов питания начнется в Белоруссии 16 ноября, основной упор в деловой программе сделан на... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:21

2022-11-15T14:21

2022-11-15T14:24

российский экспортный центр (рэц)

белоруссия

россия

минск

экономика

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Двухдневная бизнес-миссия российских компаний - производителей продуктов питания начнется в Белоруссии 16 ноября, основной упор в деловой программе сделан на проведение встреч с основными белорусскими торговыми сетями и дистрибьюторами, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ)."Для российских экспортеров запланированы целевые выезды в офисы местных крупных компаний, а также посещение продовольственной выставки "Продэкспо" в Минске, где состоятся переговоры с потенциальными партнерами", - говорится в сообщении.Там уточняется, что бизнес-миссия предоставляет российским экспортерам уникальную возможность рассказать о конкурентных преимуществах своих товаров и открывает новые перспективы для продвижения продукции Made in Russia на рынок Белоруссии."Уверена, что применяемый нами при подготовке и планировании мероприятия индивидуальный подход к каждой российской компании позволит не только расширить географию экспортных поставок, но и увеличить номенклатуру экспортируемой в Белоруссию пищевой продукции", – заявила управляющий директор по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий РЭЦ Татьяна Ан.

https://ria.ru/20221025/rets-1826693847.html

белоруссия

россия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), белоруссия, россия, минск, экономика, вэб.рф (вэб)