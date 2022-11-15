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Делегация российских бизнесменов прибыла с визитом в Тегеран
Делегация российских бизнесменов прибыла с визитом в Тегеран - РИА Новости, 15.11.2022
Делегация российских бизнесменов прибыла с визитом в Тегеран
Делегация из 100 представителей 80 российских компаний во главе с президентом Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным прибыла в Тегеран, говорится в... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:35
2022-11-15T14:35
2022-11-15T14:35
экономика
сергей катырин
торгово-промышленная палата рф
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Делегация из 100 представителей 80 российских компаний во главе с президентом Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным прибыла в Тегеран, говорится в заявлении на официальном сайте российской организации.По информации ТПП, делегация представляет 10 отраслей бизнеса (в том числе сельское хозяйство, пищевую промышленность, логистику, нефтегазовую сферу, производство и строительство) из 23 регионов и 11 региональных палат.Согласно заявлению, во вторник состоится встреча делегатов с президентом Палаты торговли, промышленности, рудников и сельского хозяйства Ирана Голамхосейном Шафеи.Также, как отмечается на сайте ТПП, запланированы встречи с министром промышленности, шахт и торговли Ирана Сейедом Резой Фатеми Амином и министром сельскохозяйственного джихада Мохаммадом Мехди Боруманди. Помимо этого, делегация примет участие в Российско-иранском бизнес-форуме и посетит с рабочим визитом провинции Исфахан и Гилян.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сергей катырин, торгово-промышленная палата рф, иран, россия, тегеран (город), в мире, бизнес
Экономика, Сергей Катырин, Торгово-промышленная палата РФ, Иран, Россия, Тегеран (город), В мире, Бизнес
Делегация российских бизнесменов прибыла с визитом в Тегеран
Делегация российских бизнесменов во главе с президентом ТПП Катыриным прибыла в Тегеран