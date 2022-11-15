https://ria.ru/20221115/biznes-1831586318.html

Российский бизнес скоро поменяет модель работы, заявила Набиуллина

Российский бизнес скоро поменяет модель работы, заявила Набиуллина - РИА Новости, 15.11.2022

Российский бизнес скоро поменяет модель работы, заявила Набиуллина

Бизнес РФ в ближайшие годы будет переходить от продажи сырья к производству продукции с более высокой степенью переработки, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:52

2022-11-15T12:52

2022-11-15T12:53

экономика

эльвира набиуллина

россия

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Бизнес РФ в ближайшие годы будет переходить от продажи сырья к производству продукции с более высокой степенью переработки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."В ближайшие годы российские предприятия будут менять свои бизнес модели, от продажи сырья мы будем переходить к производству продукции с более высокой степенью переработки, менять географию отношений с покупателями и поставщиками", - сказала она.По ее словам, этот процесс затрагивает все сектора. Каким-то отраслям и предприятиям он будет даваться сложнее, каким-то легче. Степень сложности зависит и от того, насколько глубоко повреждены старые внешнеэкономические связи и насколько реально создать новые.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступает в Госдуме во вторник по основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2023 год и период 2024-2025 годов.Основной целью ДКП остается поддержание годовой инфляции вблизи 4%, а основной задачей - создание условий для успешной трансформации российской экономики.

https://ria.ru/20221115/sanktsii-1831510773.html

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экономика, эльвира набиуллина, россия, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)