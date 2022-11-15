https://ria.ru/20221115/biznes-1831586318.html
Российский бизнес скоро поменяет модель работы, заявила Набиуллина
Российский бизнес скоро поменяет модель работы, заявила Набиуллина - РИА Новости, 15.11.2022
Российский бизнес скоро поменяет модель работы, заявила Набиуллина
Бизнес РФ в ближайшие годы будет переходить от продажи сырья к производству продукции с более высокой степенью переработки, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:52
2022-11-15T12:52
2022-11-15T12:53
экономика
эльвира набиуллина
россия
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Бизнес РФ в ближайшие годы будет переходить от продажи сырья к производству продукции с более высокой степенью переработки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."В ближайшие годы российские предприятия будут менять свои бизнес модели, от продажи сырья мы будем переходить к производству продукции с более высокой степенью переработки, менять географию отношений с покупателями и поставщиками", - сказала она.По ее словам, этот процесс затрагивает все сектора. Каким-то отраслям и предприятиям он будет даваться сложнее, каким-то легче. Степень сложности зависит и от того, насколько глубоко повреждены старые внешнеэкономические связи и насколько реально создать новые.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступает в Госдуме во вторник по основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2023 год и период 2024-2025 годов.Основной целью ДКП остается поддержание годовой инфляции вблизи 4%, а основной задачей - создание условий для успешной трансформации российской экономики.
https://ria.ru/20221115/sanktsii-1831510773.html
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экономика, эльвира набиуллина, россия, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Россия, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
12:52 15.11.2022 (обновлено: 12:53 15.11.2022)
Российский бизнес скоро поменяет модель работы, заявила Набиуллина
Набиуллина: российский бизнес будет переходить от продажи сырья к производству продукции
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Бизнес РФ в ближайшие годы будет переходить от продажи сырья к производству продукции с более высокой степенью переработки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"В ближайшие годы российские предприятия будут менять свои бизнес модели, от продажи сырья мы будем переходить к производству продукции с более высокой степенью переработки, менять географию отношений с покупателями и поставщиками", - сказала она.
По ее словам, этот процесс затрагивает все сектора. Каким-то отраслям и предприятиям он будет даваться сложнее, каким-то легче. Степень сложности зависит и от того, насколько глубоко повреждены старые внешнеэкономические связи и насколько реально создать новые.
Глава ЦБ
Эльвира Набиуллина выступает в Госдуме во вторник по основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2023 год и период 2024-2025 годов.
Основной целью ДКП остается поддержание годовой инфляции вблизи 4%, а основной задачей - создание условий для успешной трансформации российской экономики.