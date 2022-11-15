https://ria.ru/20221115/bezopasnost-1831600227.html

Патрушев на совещании в Брянске обсуждает антитеррористическую защиту ЦФО

Патрушев на совещании в Брянске обсуждает антитеррористическую защиту ЦФО - РИА Новости, 15.11.2022

Патрушев на совещании в Брянске обсуждает антитеррористическую защиту ЦФО

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник в Брянске проводит совещание по безопасности в Центральном федеральном округе, обсуждается... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:20

2022-11-15T13:20

2022-11-15T13:20

безопасность

совет безопасности рф

николай патрушев

россия

брянск

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БРЯНСК, 15 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник в Брянске проводит совещание по безопасности в Центральном федеральном округе, обсуждается антитеррористическая защита критически важных и потенциально опасных объектов."По поручению президента России обсудим вопрос, связанный с обеспечением антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов, находящихся на территории Центрального федерального округа", - сказал Патрушев, открывая совещание. В нем принимают участие полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, главы регионов округа, а также представители федеральных министерств и ведомств.Совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности по поручению президента РФ регулярно проводятся в каждом из российских федеральных округов.Предыдущее совещание по безопасности в ЦФО прошло в конце октября 2021 года по видеосвязи. Тогда отдельное внимание уделялось состоянию информационной безопасности в регионах Центральной России и дополнительные меры по ее укреплению.

https://ria.ru/20221110/podryv-1830546807.html

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брянск

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Кирилл Волков

безопасность, совет безопасности рф, николай патрушев, россия, брянск