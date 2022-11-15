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Патрушев на совещании в Брянске обсуждает антитеррористическую защиту ЦФО - РИА Новости, 15.11.2022
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Патрушев на совещании в Брянске обсуждает антитеррористическую защиту ЦФО
Патрушев на совещании в Брянске обсуждает антитеррористическую защиту ЦФО - РИА Новости, 15.11.2022
Патрушев на совещании в Брянске обсуждает антитеррористическую защиту ЦФО
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник в Брянске проводит совещание по безопасности в Центральном федеральном округе, обсуждается... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:20
2022-11-15T13:20
безопасность
совет безопасности рф
николай патрушев
россия
брянск
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БРЯНСК, 15 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник в Брянске проводит совещание по безопасности в Центральном федеральном округе, обсуждается антитеррористическая защита критически важных и потенциально опасных объектов."По поручению президента России обсудим вопрос, связанный с обеспечением антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов, находящихся на территории Центрального федерального округа", - сказал Патрушев, открывая совещание. В нем принимают участие полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, главы регионов округа, а также представители федеральных министерств и ведомств.Совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности по поручению президента РФ регулярно проводятся в каждом из российских федеральных округов.Предыдущее совещание по безопасности в ЦФО прошло в конце октября 2021 года по видеосвязи. Тогда отдельное внимание уделялось состоянию информационной безопасности в регионах Центральной России и дополнительные меры по ее укреплению.
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безопасность, совет безопасности рф, николай патрушев, россия, брянск
Безопасность, Совет Безопасности РФ, Николай Патрушев, Россия, Брянск
13:20 15.11.2022
 
Патрушев на совещании в Брянске обсуждает антитеррористическую защиту ЦФО

Патрушев в Брянске проводит совещание по безопасности Центрального федерального округа

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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БРЯНСК, 15 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник в Брянске проводит совещание по безопасности в Центральном федеральном округе, обсуждается антитеррористическая защита критически важных и потенциально опасных объектов.
"По поручению президента России обсудим вопрос, связанный с обеспечением антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов, находящихся на территории Центрального федерального округа", - сказал Патрушев, открывая совещание. В нем принимают участие полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, главы регионов округа, а также представители федеральных министерств и ведомств.
Совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности по поручению президента РФ регулярно проводятся в каждом из российских федеральных округов.
Предыдущее совещание по безопасности в ЦФО прошло в конце октября 2021 года по видеосвязи. Тогда отдельное внимание уделялось состоянию информационной безопасности в регионах Центральной России и дополнительные меры по ее укреплению.
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БезопасностьСовет Безопасности РФНиколай ПатрушевРоссияБрянск
 
 
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