https://ria.ru/20221115/bezopasnost-1831580235.html

Россия на G20 затронула проблему биологической безопасности, заявил Лавров

Россия на G20 затронула проблему биологической безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 15.11.2022

Россия на G20 затронула проблему биологической безопасности, заявил Лавров

Россия на G20 затронула проблему биологической безопасности в контексте военно-биологической активности, которую ведут США по программам Пентагона, РФ будет... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:36

2022-11-15T12:36

2022-11-15T13:02

в мире

россия

китай

большая двадцатка

министерство обороны сша

саммит g20

сергей лавров

сша

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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Россия на G20 затронула проблему биологической безопасности в контексте военно-биологической активности, которую ведут США по программам Пентагона, РФ будет продолжать добиваться создания транспарентного контрольного механизма за биологическими программами, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы затронули проблему биологической безопасности прежде всего в контексте той военно-биологической активности, которую США по программам Пентагона развернули в десятках стран, во всех регионах мира, особенно в пространстве Евразии по периметру границ с Россией, Китаем", - сказал министр на встрече с журналистами по итогам саммита "Группы двадцати"."Отметили, что наши попытки разобраться, все-таки чем же там занимаются эти военные биологи, наталкиваются на сопротивление и в рамках конвенции по заключению биологического оружия, и в рамках Совета Безопасности ООН, где мы недавно этот вопрос поднимали", - подчеркнул Лавров.Он добавил, что Россия "будет продолжать добиваться создания эффективного транспарентного контрольного механизма за подобного рода программами".

https://ria.ru/20221115/lavrov-1831579834.html

https://ria.ru/20220524/memorandum-1790488260.html

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китай

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евразия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, китай, большая двадцатка, министерство обороны сша, саммит g20, сергей лавров, сша, евразия, оон