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12:36 15.11.2022 (обновлено: 13:02 15.11.2022)
Россия на G20 затронула проблему биологической безопасности, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия на G20 затронула тему биологических лабораторий Пентагона
© AP Photo / Leon Neal/Pool Мировые лидеры во время рабочего заседания на саммите G20
© AP Photo / Leon Neal/Pool
Мировые лидеры во время рабочего заседания на саммите G20. Архивное фото
ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Россия на G20 затронула проблему биологической безопасности в контексте военно-биологической активности, которую ведут США по программам Пентагона, РФ будет продолжать добиваться создания транспарентного контрольного механизма за биологическими программами, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы затронули проблему биологической безопасности прежде всего в контексте той военно-биологической активности, которую США по программам Пентагона развернули в десятках стран, во всех регионах мира, особенно в пространстве Евразии по периметру границ с Россией, Китаем", - сказал министр на встрече с журналистами по итогам саммита "Группы двадцати".
"Отметили, что наши попытки разобраться, все-таки чем же там занимаются эти военные биологи, наталкиваются на сопротивление и в рамках конвенции по заключению биологического оружия, и в рамках Совета Безопасности ООН, где мы недавно этот вопрос поднимали", - подчеркнул Лавров.
Он добавил, что Россия "будет продолжать добиваться создания эффективного транспарентного контрольного механизма за подобного рода программами".