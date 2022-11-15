https://ria.ru/20221115/bezopasnost-1831491454.html

Белоруссия усилила меры безопасности на границе с Украиной

Белоруссия усилила меры безопасности на границе с Украиной - РИА Новости, 15.11.2022

Белоруссия усилила меры безопасности на границе с Украиной

Меры безопасности усилены в 14 районах Белоруссии вблизи границы с Украиной, заявил министр внутренних дел республики Иван Кубраков. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T00:04

2022-11-15T00:04

2022-11-15T07:37

иван кубраков

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МИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Меры безопасности усилены в 14 районах Белоруссии вблизи границы с Украиной, заявил министр внутренних дел республики Иван Кубраков.В данные районы направлены дополнительные спецподразделения и наряды милиции особого назначения. Таким способом обеспечивается безопасность граждан."Не так давно мы провели учения в городе Ельске, где отработали механизм взаимодействия между госорганами", - добавил глава МВД Белоруссии.Он также заявил, что в белорусских внутренних войсках появится несколько новых подразделений, в частности, по противодействию беспилотникам. "Они будут мобильны, готовы действовать на любой местности, будь то городские условия, лесополоса - по всей территории. Подготовка таких подразделений просто необходима, поэтому мы совершенствуем систему", - пояснил министр.Кубраков добавил, что в Белоруссии тщательно изучают опыт как России, так и Украины, полученный в ходе спецоперации. "Мы прекрасно понимаем, что должны быть готовы, и стараемся перенимать опыт противодействия диверсионно-разведывательным группам", - заключил он.Белорусские власти уже не раз заявляли о возможных провокациях на границе со стороны Украины. В частности, отмечалось, что украинцы минируют дороги и мосты, ведут усиленное патрулирование, в Гомельской области перехватили запущенный с Украины беспилотник.В начале октября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Киев стянул к границе группировку до 15 тысяч военнослужащих. При этом он подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в российской спецоперации на Украине, а задачей Минска назвал недопущение ударов по своей территории, в частности со стороны Польши, Литвы и Латвии.

https://ria.ru/20221104/provokatsiya-1829277295.html

https://ria.ru/20221031/flag-1828092727.html

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иван кубраков, украина, белоруссия, россия, мвд белоруссии