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Белоруссия усилила меры безопасности на границе с Украиной - РИА Новости, 15.11.2022
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Белоруссия усилила меры безопасности на границе с Украиной
Белоруссия усилила меры безопасности на границе с Украиной - РИА Новости, 15.11.2022
Белоруссия усилила меры безопасности на границе с Украиной
Меры безопасности усилены в 14 районах Белоруссии вблизи границы с Украиной, заявил министр внутренних дел республики Иван Кубраков. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T00:04
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иван кубраков
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МИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Меры безопасности усилены в 14 районах Белоруссии вблизи границы с Украиной, заявил министр внутренних дел республики Иван Кубраков.В данные районы направлены дополнительные спецподразделения и наряды милиции особого назначения. Таким способом обеспечивается безопасность граждан."Не так давно мы провели учения в городе Ельске, где отработали механизм взаимодействия между госорганами", - добавил глава МВД Белоруссии.Он также заявил, что в белорусских внутренних войсках появится несколько новых подразделений, в частности, по противодействию беспилотникам. "Они будут мобильны, готовы действовать на любой местности, будь то городские условия, лесополоса - по всей территории. Подготовка таких подразделений просто необходима, поэтому мы совершенствуем систему", - пояснил министр.Кубраков добавил, что в Белоруссии тщательно изучают опыт как России, так и Украины, полученный в ходе спецоперации. "Мы прекрасно понимаем, что должны быть готовы, и стараемся перенимать опыт противодействия диверсионно-разведывательным группам", - заключил он.Белорусские власти уже не раз заявляли о возможных провокациях на границе со стороны Украины. В частности, отмечалось, что украинцы минируют дороги и мосты, ведут усиленное патрулирование, в Гомельской области перехватили запущенный с Украины беспилотник.В начале октября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Киев стянул к границе группировку до 15 тысяч военнослужащих. При этом он подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в российской спецоперации на Украине, а задачей Минска назвал недопущение ударов по своей территории, в частности со стороны Польши, Литвы и Латвии.
https://ria.ru/20221104/provokatsiya-1829277295.html
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иван кубраков, украина, белоруссия, россия, мвд белоруссии
Иван Кубраков, Украина, Белоруссия, Россия, МВД Белоруссии
00:04 15.11.2022 (обновлено: 07:37 15.11.2022)
 
Белоруссия усилила меры безопасности на границе с Украиной

МВД Белоруссии: меры безопасности усилены в 14 районах на границе с Украиной

© Sputnik / Перейти в медиабанкБелорусские пограничники на белорусско-украинской границе
Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе. Архивное фото
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МИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Меры безопасности усилены в 14 районах Белоруссии вблизи границы с Украиной, заявил министр внутренних дел республики Иван Кубраков.

"Президенту было доложено о принятых мерах по обеспечению безопасности наших граждан, которые проживают на границе с Украиной. Мы усилили меры безопасности как в территориальных органах внутренних дел, так и в целом на территории 14 районов Брестской и Гомельской областей", - рассказал он в эфире телеканала "Беларусь 1".

В данные районы направлены дополнительные спецподразделения и наряды милиции особого назначения. Таким способом обеспечивается безопасность граждан.
"Не так давно мы провели учения в городе Ельске, где отработали механизм взаимодействия между госорганами", - добавил глава МВД Белоруссии.
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Он также заявил, что в белорусских внутренних войсках появится несколько новых подразделений, в частности, по противодействию беспилотникам. "Они будут мобильны, готовы действовать на любой местности, будь то городские условия, лесополоса - по всей территории. Подготовка таких подразделений просто необходима, поэтому мы совершенствуем систему", - пояснил министр.
Кубраков добавил, что в Белоруссии тщательно изучают опыт как России, так и Украины, полученный в ходе спецоперации. "Мы прекрасно понимаем, что должны быть готовы, и стараемся перенимать опыт противодействия диверсионно-разведывательным группам", - заключил он.
Белорусские власти уже не раз заявляли о возможных провокациях на границе со стороны Украины. В частности, отмечалось, что украинцы минируют дороги и мосты, ведут усиленное патрулирование, в Гомельской области перехватили запущенный с Украины беспилотник.
В начале октября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Киев стянул к границе группировку до 15 тысяч военнослужащих. При этом он подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в российской спецоперации на Украине, а задачей Минска назвал недопущение ударов по своей территории, в частности со стороны Польши, Литвы и Латвии.
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