https://ria.ru/20221115/banki-1831504157.html

Россияне в сентябре вывели на зарубежные счета рекордную сумму

Россияне в сентябре вывели на зарубежные счета рекордную сумму - РИА Новости, 15.11.2022

Россияне в сентябре вывели на зарубежные счета рекордную сумму

Россияне в сентябре перевели на депозиты в иностранных банках рекордные 6,7 миллиарда долларов, что больше показателя августа на четверть, следует из расчетов... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T06:12

2022-11-15T06:12

2022-11-15T06:17

экономика

технологии

евгений миронюк

украина

центральный банк рф (цб рф)

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россияне в сентябре перевели на депозиты в иностранных банках рекордные 6,7 миллиарда долларов, что больше показателя августа на четверть, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Банка России. При этом с начала года сумма вкладов граждан за рубежом увеличилась вдвое, впервые превысив 60 миллиардов долларов.По состоянию на январь текущего года россияне хранили в банках-нерезидентах около 30,6 миллиарда долларов, при этом с началом спецоперации на Украине граждане начали активно переводить средства за рубеж. Так, в феврале в иностранные банки было выведено около 4,3 миллиарда долларов, что на тот момент стало максимальным показателем как минимум с 2018 года - более ранней статистики ЦБ не публикует.Весной на фоне введения ЦБ лимитов на вывод средств за границу объемы таких операций значительно снизились: в марте граждане вывели 1,7 миллиарда, в апреле - 1,4 миллиарда, в мае - 1,7 миллиарда долларов.В середине мая регулятор смягчил ограничения на переводы за границу, в результате чего объем операций россиян в пользу зарубежных банков вырос втрое - до 5,2 миллиарда долларов. С 1 июля россияне смогли переводить за границу уже 1 миллион долларов, что позволило вывести на иностранные счета 5,6 миллиарда долларов. В августе произошло небольшое снижение в объемах операций - до 5,4 миллиарда долларов.Однако в сентябре вывод средств вновь усилился - до рекордных 6,7 миллиарда долларов. В результате за 9 месяцев объем вкладов россиян за рубежом увеличился вдвое - до 63,1 миллиарда долларов.Эксперт "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк объясняет такую динамику желанием застраховаться от рисков блокировки активов и получить доступ к международным инвестиционным инструментам."Поскольку хранение средств в рамках российской юрисдикции несет внешние (санкционные) и внутренние (регуляторные) риски, многие россияне распределяют средства между российскими и зарубежными счетами. К примеру, открытие банковского и брокерского счета за пределами российской юрисдикции позволит вкладывать в недоступные сейчас в рамках российского контура международно признанные инструменты", - прокомментировал он.

https://ria.ru/20210125/zapret-1594436503.html

https://ria.ru/20210125/zapret-1594418179.html

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экономика, технологии, евгений миронюк, украина, центральный банк рф (цб рф), бкс мир инвестиций