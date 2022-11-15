https://ria.ru/20221115/banderovtsy-1831647766.html

Путин высказался об истоках бандеровского процесса

Путин высказался об истоках бандеровского процесса - РИА Новости, 15.11.2022

Путин высказался об истоках бандеровского процесса

Истоки бандеровского процесса - в попытке прикрыть предательство "псевдонациональными интересами", подобные деятели были и в России, заявил президент РФ... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:14

2022-11-15T15:14

2022-11-15T15:14

владимир путин

украина

общество

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Истоки бандеровского процесса - в попытке прикрыть предательство "псевдонациональными интересами", подобные деятели были и в России, заявил президент РФ Владимир Путин."Никто не хочет считать себя трусом, никто не хочет, чтобы о нем думали, как о трусе. А вот прикрыть свое предательство, сотрудничество с нацистами псевдонациональными интересами - это очень хорошее прикрытие для поведения подобного рода, для прикрытия своего предательства. В этом, мне кажется, в значительной степени и истоки бандеровского процесса", - сказал Путин на заседании Российского оргкомитета "Победа".Он отметил, что такие деятели были и в России."И в России были подобные же деятели, которые прикрывали свое предательство различными псевдонациональными интересами", - уточнил глава государства.

https://ria.ru/20220916/rvio-1817141491.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, украина, общество