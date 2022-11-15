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Путин высказался об истоках бандеровского процесса - РИА Новости, 15.11.2022
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Путин высказался об истоках бандеровского процесса
Путин высказался об истоках бандеровского процесса - РИА Новости, 15.11.2022
Путин высказался об истоках бандеровского процесса
Истоки бандеровского процесса - в попытке прикрыть предательство "псевдонациональными интересами", подобные деятели были и в России, заявил президент РФ... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:14
2022-11-15T15:14
владимир путин
украина
общество
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Истоки бандеровского процесса - в попытке прикрыть предательство "псевдонациональными интересами", подобные деятели были и в России, заявил президент РФ Владимир Путин."Никто не хочет считать себя трусом, никто не хочет, чтобы о нем думали, как о трусе. А вот прикрыть свое предательство, сотрудничество с нацистами псевдонациональными интересами - это очень хорошее прикрытие для поведения подобного рода, для прикрытия своего предательства. В этом, мне кажется, в значительной степени и истоки бандеровского процесса", - сказал Путин на заседании Российского оргкомитета "Победа".Он отметил, что такие деятели были и в России."И в России были подобные же деятели, которые прикрывали свое предательство различными псевдонациональными интересами", - уточнил глава государства.
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владимир путин, украина, общество
Владимир Путин, Украина, Общество
15:14 15.11.2022
 
Путин высказался об истоках бандеровского процесса

Президент Путин: бандеровцы пытались прикрыть предательство псевдонациональными интересами

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Истоки бандеровского процесса - в попытке прикрыть предательство "псевдонациональными интересами", подобные деятели были и в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Никто не хочет считать себя трусом, никто не хочет, чтобы о нем думали, как о трусе. А вот прикрыть свое предательство, сотрудничество с нацистами псевдонациональными интересами - это очень хорошее прикрытие для поведения подобного рода, для прикрытия своего предательства. В этом, мне кажется, в значительной степени и истоки бандеровского процесса", - сказал Путин на заседании Российского оргкомитета "Победа".
Он отметил, что такие деятели были и в России.
"И в России были подобные же деятели, которые прикрывали свое предательство различными псевдонациональными интересами", - уточнил глава государства.
Сельские жители во время опознания тел своих родных, зверски замученных и расстрелянных фашистскими оккупантами и их пособниками на территории Украины - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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В Москве представят сборник документов о зверствах бандеровцев
 
Владимир ПутинУкраинаОбщество
 
 
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