https://ria.ru/20221115/avtomobili-1831654482.html

Темрезов: социально значимые учреждения КЧР получили 42 автомобиля

Темрезов: социально значимые учреждения КЧР получили 42 автомобиля - РИА Новости, 15.11.2022

Темрезов: социально значимые учреждения КЧР получили 42 автомобиля

Автопарк социальных учреждений Карачаево-Черкесии пополнился 42 единицами автотранспорта, сообщает в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:39

2022-11-15T15:39

2022-11-15T15:52

карачаево-черкесская республика

единая россия

рашид темрезов

общество

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ЧЕРКЕССК, 15 ноя - РИА Новости. Автопарк социальных учреждений Карачаево-Черкесии пополнился 42 единицами автотранспорта, сообщает в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.Ключи от автотранспорта вручил глава региона.Во все муниципальные районы КЧР, взамен транспорта, который уже отслужил свой срок эксплуатации, отправились 19 школьных автобусов. В распоряжение медучреждений республики поступили 22 новые кареты скорой помощи, оснащенные современной медтехникой для оказания экстренной медицинской помощи. Новый 51-местный пассажирский автобус в рамках проекта "Единой России" "Культура малой родины" передан в Республиканский черкесский драматический театр имени М. Акова.Как сообщил глава республики, всего за последние годы автопарк объектов образования и здравоохранения пополнили 172 школьных автобуса и 112 автомобилей скорой медицинской помощи.

https://ria.ru/20221027/grant-1827265552.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

единая россия, рашид темрезов, общество