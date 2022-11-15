15:39 15.11.2022 (обновлено: 15:52 15.11.2022)
Темрезов: социально значимые учреждения КЧР получили 42 автомобиля
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРТемрезов: социально значимые учреждения КЧР получили 42 автомобиля
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Темрезов: социально значимые учреждения КЧР получили 42 автомобиля
ЧЕРКЕССК, 15 ноя - РИА Новости. Автопарк социальных учреждений Карачаево-Черкесии пополнился 42 единицами автотранспорта, сообщает в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.
Ключи от автотранспорта вручил глава региона.
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРТемрезов: социально значимые учреждения КЧР получили 42 автомобиля.
1 из 3
Темрезов: социально значимые учреждения КЧР получили 42 автомобиля.
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРТемрезов: социально значимые учреждения КЧР получили 42 автомобиля.
2 из 3
Темрезов: социально значимые учреждения КЧР получили 42 автомобиля.
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРТемрезов: социально значимые учреждения КЧР получили 42 автомобиля.
3 из 3
Темрезов: социально значимые учреждения КЧР получили 42 автомобиля.
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
1 из 3
Темрезов: социально значимые учреждения КЧР получили 42 автомобиля.
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
2 из 3
Темрезов: социально значимые учреждения КЧР получили 42 автомобиля.
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
3 из 3
Темрезов: социально значимые учреждения КЧР получили 42 автомобиля.
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Во все муниципальные районы КЧР, взамен транспорта, который уже отслужил свой срок эксплуатации, отправились 19 школьных автобусов. В распоряжение медучреждений республики поступили 22 новые кареты скорой помощи, оснащенные современной медтехникой для оказания экстренной медицинской помощи. Новый 51-местный пассажирский автобус в рамках проекта "Единой России" "Культура малой родины" передан в Республиканский черкесский драматический театр имени М. Акова.
Как сообщил глава республики, всего за последние годы автопарк объектов образования и здравоохранения пополнили 172 школьных автобуса и 112 автомобилей скорой медицинской помощи.