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Темрезов: социально значимые учреждения КЧР получили 42 автомобиля - РИА Новости, 15.11.2022
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Темрезов: социально значимые учреждения КЧР получили 42 автомобиля
Темрезов: социально значимые учреждения КЧР получили 42 автомобиля - РИА Новости, 15.11.2022
Темрезов: социально значимые учреждения КЧР получили 42 автомобиля
Автопарк социальных учреждений Карачаево-Черкесии пополнился 42 единицами автотранспорта, сообщает в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:39
2022-11-15T15:52
карачаево-черкесская республика
единая россия
рашид темрезов
общество
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ЧЕРКЕССК, 15 ноя - РИА Новости. Автопарк социальных учреждений Карачаево-Черкесии пополнился 42 единицами автотранспорта, сообщает в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.Ключи от автотранспорта вручил глава региона.Во все муниципальные районы КЧР, взамен транспорта, который уже отслужил свой срок эксплуатации, отправились 19 школьных автобусов. В распоряжение медучреждений республики поступили 22 новые кареты скорой помощи, оснащенные современной медтехникой для оказания экстренной медицинской помощи. Новый 51-местный пассажирский автобус в рамках проекта "Единой России" "Культура малой родины" передан в Республиканский черкесский драматический театр имени М. Акова.Как сообщил глава республики, всего за последние годы автопарк объектов образования и здравоохранения пополнили 172 школьных автобуса и 112 автомобилей скорой медицинской помощи.
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единая россия, рашид темрезов, общество
Карачаево-Черкесская Республика, Единая Россия, Рашид Темрезов, Общество
15:39 15.11.2022 (обновлено: 15:52 15.11.2022)
 

Темрезов: социально значимые учреждения КЧР получили 42 автомобиля

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРТемрезов: социально значимые учреждения КЧР получили 42 автомобиля
Темрезов: социально значимые учреждения КЧР получили 42 автомобиля
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Темрезов: социально значимые учреждения КЧР получили 42 автомобиля
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 15 ноя - РИА Новости. Автопарк социальных учреждений Карачаево-Черкесии пополнился 42 единицами автотранспорта, сообщает в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.
Ключи от автотранспорта вручил глава региона.
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРТемрезов: социально значимые учреждения КЧР получили 42 автомобиля.
Темрезов: социально значимые учреждения КЧР получили 42 автомобиля
1 из 3
Темрезов: социально значимые учреждения КЧР получили 42 автомобиля.
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРТемрезов: социально значимые учреждения КЧР получили 42 автомобиля.
Темрезов: социально значимые учреждения КЧР получили 42 автомобиля
2 из 3
Темрезов: социально значимые учреждения КЧР получили 42 автомобиля.
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРТемрезов: социально значимые учреждения КЧР получили 42 автомобиля.
Темрезов: социально значимые учреждения КЧР получили 42 автомобиля
3 из 3
Темрезов: социально значимые учреждения КЧР получили 42 автомобиля.
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
1 из 3
Темрезов: социально значимые учреждения КЧР получили 42 автомобиля.
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
2 из 3
Темрезов: социально значимые учреждения КЧР получили 42 автомобиля.
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
3 из 3
Темрезов: социально значимые учреждения КЧР получили 42 автомобиля.
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Во все муниципальные районы КЧР, взамен транспорта, который уже отслужил свой срок эксплуатации, отправились 19 школьных автобусов. В распоряжение медучреждений республики поступили 22 новые кареты скорой помощи, оснащенные современной медтехникой для оказания экстренной медицинской помощи. Новый 51-местный пассажирский автобус в рамках проекта "Единой России" "Культура малой родины" передан в Республиканский черкесский драматический театр имени М. Акова.
Как сообщил глава республики, всего за последние годы автопарк объектов образования и здравоохранения пополнили 172 школьных автобуса и 112 автомобилей скорой медицинской помощи.
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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Карачаево-Черкесская РеспубликаЕдиная РоссияРашид ТемрезовОбщество
 
 
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