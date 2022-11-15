Рейтинг@Mail.ru
В Кургане ребенка высадили из автобуса на темную улицу - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221115/avtobus-1831540684.html
В Кургане ребенка высадили из автобуса на темную улицу
В Кургане ребенка высадили из автобуса на темную улицу - РИА Новости, 15.11.2022
В Кургане ребенка высадили из автобуса на темную улицу
Следствие и прокуратура начали проверку сообщений СМИ о том, что кондуктор в Кургане высадила из автобуса 13-летнюю девочку в темное время суток. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T10:55
2022-11-15T10:55
происшествия
курган
россия
курганская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Следствие и прокуратура начали проверку сообщений СМИ о том, что кондуктор в Кургане высадила из автобуса 13-летнюю девочку в темное время суток.По данным прессы, вечером в понедельник экипаж автобуса, узнав о том, что девочка едет одна и до конечной остановки, внезапно сократил маршрут, аннулировал билет ребенка и высадил его на улицу."По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области проводится проверка. В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в публикации", - сообщает региональное управление СК РФ во вторник.Также в связи с инцидентом областной прокурор поручил прокурору Кургана провести проверку, поясняет пресс-центр прокуратуры региона.
https://ria.ru/20220905/proezd-1814627937.html
курган
россия
курганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курган, россия, курганская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курган, Россия, Курганская область, Следственный комитет России (СК РФ)
10:55 15.11.2022
 
В Кургане ребенка высадили из автобуса на темную улицу

В Кургане кондуктор высадила 13-летнюю школьницу из автобуса на темную улицу

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Следствие и прокуратура начали проверку сообщений СМИ о том, что кондуктор в Кургане высадила из автобуса 13-летнюю девочку в темное время суток.
По данным прессы, вечером в понедельник экипаж автобуса, узнав о том, что девочка едет одна и до конечной остановки, внезапно сократил маршрут, аннулировал билет ребенка и высадил его на улицу.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области проводится проверка. В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в публикации", - сообщает региональное управление СК РФ во вторник.
Также в связи с инцидентом областной прокурор поручил прокурору Кургана провести проверку, поясняет пресс-центр прокуратуры региона.
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 17:27
В Дзержинске ребенка высадили из автобуса за оплату проезда картой матери
 
ПроисшествияКурганРоссияКурганская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала