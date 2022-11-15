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В Кургане ребенка высадили из автобуса на темную улицу
В Кургане ребенка высадили из автобуса на темную улицу - РИА Новости, 15.11.2022
В Кургане ребенка высадили из автобуса на темную улицу
Следствие и прокуратура начали проверку сообщений СМИ о том, что кондуктор в Кургане высадила из автобуса 13-летнюю девочку в темное время суток. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T10:55
2022-11-15T10:55
2022-11-15T10:55
происшествия
курган
россия
курганская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Следствие и прокуратура начали проверку сообщений СМИ о том, что кондуктор в Кургане высадила из автобуса 13-летнюю девочку в темное время суток.По данным прессы, вечером в понедельник экипаж автобуса, узнав о том, что девочка едет одна и до конечной остановки, внезапно сократил маршрут, аннулировал билет ребенка и высадил его на улицу."По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области проводится проверка. В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в публикации", - сообщает региональное управление СК РФ во вторник.Также в связи с инцидентом областной прокурор поручил прокурору Кургана провести проверку, поясняет пресс-центр прокуратуры региона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курган, россия, курганская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курган, Россия, Курганская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кургане ребенка высадили из автобуса на темную улицу
В Кургане кондуктор высадила 13-летнюю школьницу из автобуса на темную улицу