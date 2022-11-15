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В Кургане ребенка высадили из автобуса на темную улицу

В Кургане ребенка высадили из автобуса на темную улицу - РИА Новости, 15.11.2022

В Кургане ребенка высадили из автобуса на темную улицу

Следствие и прокуратура начали проверку сообщений СМИ о том, что кондуктор в Кургане высадила из автобуса 13-летнюю девочку в темное время суток. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T10:55

2022-11-15T10:55

2022-11-15T10:55

происшествия

курган

россия

курганская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Следствие и прокуратура начали проверку сообщений СМИ о том, что кондуктор в Кургане высадила из автобуса 13-летнюю девочку в темное время суток.По данным прессы, вечером в понедельник экипаж автобуса, узнав о том, что девочка едет одна и до конечной остановки, внезапно сократил маршрут, аннулировал билет ребенка и высадил его на улицу."По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области проводится проверка. В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в публикации", - сообщает региональное управление СК РФ во вторник.Также в связи с инцидентом областной прокурор поручил прокурору Кургана провести проверку, поясняет пресс-центр прокуратуры региона.

https://ria.ru/20220905/proezd-1814627937.html

курган

россия

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, курган, россия, курганская область, следственный комитет россии (ск рф)