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У Запада не получилось "приземлить" российский авиафлот, заявил Мишустин - РИА Новости, 15.11.2022
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У Запада не получилось "приземлить" российский авиафлот, заявил Мишустин
У Запада не получилось "приземлить" российский авиафлот, заявил Мишустин - РИА Новости, 15.11.2022
У Запада не получилось "приземлить" российский авиафлот, заявил Мишустин
Недружественные страны хотели "приземлить" российский авиафлот и пошли на грубейшее нарушение договоров, но РФ сохранила свой авиапарк и расширяет выпуск... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:32
2022-11-15T14:38
россия
михаил мишустин
экономика
авиация
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Недружественные страны хотели "приземлить" российский авиафлот и пошли на грубейшее нарушение договоров, но РФ сохранила свой авиапарк и расширяет выпуск отечественной техники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на пленарном заседании форума "Транспорт России"."Угрозы со стороны представителей недружественных стран были такого размаха, с которым не сталкивалась ни одна страна в мире. Они хотели приземлить наш воздушный флот. Лишить нас неба. И для этого пошли на грубейшие нарушения международных договоров, поправ все нормы законности. Но мы сохранили парк самолетов и сейчас расширяем выпуск отечественной техники. Одновременно развиваем маршрутную сеть, вводим новые направления", - сказал Мишустин.Ранее Соединенные Штаты разрешили проводить операции с подпавшими под санкции российскими предприятиями для обеспечения безопасности гражданской авиации.
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россия, михаил мишустин, экономика, авиация, санкции в отношении россии
Россия, Михаил Мишустин, Экономика, Авиация, Санкции в отношении России
14:32 15.11.2022 (обновлено: 14:38 15.11.2022)
 
У Запада не получилось "приземлить" российский авиафлот, заявил Мишустин

Мишустин: Россия, несмотря на попытки Запада, сохранила авиапарк и расширяет выпуск

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Недружественные страны хотели "приземлить" российский авиафлот и пошли на грубейшее нарушение договоров, но РФ сохранила свой авиапарк и расширяет выпуск отечественной техники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на пленарном заседании форума "Транспорт России".
"Угрозы со стороны представителей недружественных стран были такого размаха, с которым не сталкивалась ни одна страна в мире. Они хотели приземлить наш воздушный флот. Лишить нас неба. И для этого пошли на грубейшие нарушения международных договоров, поправ все нормы законности. Но мы сохранили парк самолетов и сейчас расширяем выпуск отечественной техники. Одновременно развиваем маршрутную сеть, вводим новые направления", - сказал Мишустин.
Ранее Соединенные Штаты разрешили проводить операции с подпавшими под санкции российскими предприятиями для обеспечения безопасности гражданской авиации.
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РоссияМихаил МишустинЭкономикаАвиацияСанкции в отношении России
 
 
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