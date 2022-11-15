https://ria.ru/20221115/aviatsiya-1831627987.html
У Запада не получилось "приземлить" российский авиафлот, заявил Мишустин
У Запада не получилось "приземлить" российский авиафлот, заявил Мишустин - РИА Новости, 15.11.2022
У Запада не получилось "приземлить" российский авиафлот, заявил Мишустин
Недружественные страны хотели "приземлить" российский авиафлот и пошли на грубейшее нарушение договоров, но РФ сохранила свой авиапарк и расширяет выпуск... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:32
2022-11-15T14:32
2022-11-15T14:38
россия
михаил мишустин
экономика
авиация
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Недружественные страны хотели "приземлить" российский авиафлот и пошли на грубейшее нарушение договоров, но РФ сохранила свой авиапарк и расширяет выпуск отечественной техники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на пленарном заседании форума "Транспорт России"."Угрозы со стороны представителей недружественных стран были такого размаха, с которым не сталкивалась ни одна страна в мире. Они хотели приземлить наш воздушный флот. Лишить нас неба. И для этого пошли на грубейшие нарушения международных договоров, поправ все нормы законности. Но мы сохранили парк самолетов и сейчас расширяем выпуск отечественной техники. Одновременно развиваем маршрутную сеть, вводим новые направления", - сказал Мишустин.Ранее Соединенные Штаты разрешили проводить операции с подпавшими под санкции российскими предприятиями для обеспечения безопасности гражданской авиации.
https://ria.ru/20221025/mintrans-1826693204.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, экономика, авиация, санкции в отношении россии
Россия, Михаил Мишустин, Экономика, Авиация, Санкции в отношении России
14:32 15.11.2022 (обновлено: 14:38 15.11.2022)
У Запада не получилось "приземлить" российский авиафлот, заявил Мишустин
Мишустин: Россия, несмотря на попытки Запада, сохранила авиапарк и расширяет выпуск
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Недружественные страны хотели "приземлить" российский авиафлот и пошли на грубейшее нарушение договоров, но РФ сохранила свой авиапарк и расширяет выпуск отечественной техники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на пленарном заседании форума "Транспорт России".
"Угрозы со стороны представителей недружественных стран были такого размаха, с которым не сталкивалась ни одна страна в мире. Они хотели приземлить наш воздушный флот. Лишить нас неба. И для этого пошли на грубейшие нарушения международных договоров, поправ все нормы законности. Но мы сохранили парк самолетов и сейчас расширяем выпуск отечественной техники. Одновременно развиваем маршрутную сеть, вводим новые направления", - сказал Мишустин.
Ранее Соединенные Штаты разрешили проводить операции с подпавшими под санкции российскими предприятиями для обеспечения безопасности гражданской авиации.