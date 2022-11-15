https://ria.ru/20221115/aviatsiya-1831627987.html

У Запада не получилось "приземлить" российский авиафлот, заявил Мишустин

У Запада не получилось "приземлить" российский авиафлот, заявил Мишустин - РИА Новости, 15.11.2022

У Запада не получилось "приземлить" российский авиафлот, заявил Мишустин

Недружественные страны хотели "приземлить" российский авиафлот и пошли на грубейшее нарушение договоров, но РФ сохранила свой авиапарк и расширяет выпуск... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:32

2022-11-15T14:32

2022-11-15T14:38

россия

михаил мишустин

экономика

авиация

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Недружественные страны хотели "приземлить" российский авиафлот и пошли на грубейшее нарушение договоров, но РФ сохранила свой авиапарк и расширяет выпуск отечественной техники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на пленарном заседании форума "Транспорт России"."Угрозы со стороны представителей недружественных стран были такого размаха, с которым не сталкивалась ни одна страна в мире. Они хотели приземлить наш воздушный флот. Лишить нас неба. И для этого пошли на грубейшие нарушения международных договоров, поправ все нормы законности. Но мы сохранили парк самолетов и сейчас расширяем выпуск отечественной техники. Одновременно развиваем маршрутную сеть, вводим новые направления", - сказал Мишустин.Ранее Соединенные Штаты разрешили проводить операции с подпавшими под санкции российскими предприятиями для обеспечения безопасности гражданской авиации.

https://ria.ru/20221025/mintrans-1826693204.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, михаил мишустин, экономика, авиация, санкции в отношении россии