https://ria.ru/20221115/aviaperelety-1831540823.html
Власти расширили возможности бесплатных авиаперелетов для детей-инвалидов
Власти расширили возможности бесплатных авиаперелетов для детей-инвалидов - РИА Новости, 15.11.2022
Власти расширили возможности бесплатных авиаперелетов для детей-инвалидов
Правительство России расширило возможность бесплатных авиаперелетов для детей с тяжелыми заболеваниями, решение коснется детей-инвалидов с онкологическими,... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T10:56
2022-11-15T10:56
2022-11-15T10:56
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россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Правительство России расширило возможность бесплатных авиаперелетов для детей с тяжелыми заболеваниями, решение коснется детей-инвалидов с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, сообщается на сайте кабмина."Правительство расширило возможность бесплатных авиаперелетов для детей с тяжелыми заболеваниями ... С 1 января 2023 года дети-инвалиды с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, а также хронической почечной недостаточностью смогут бесплатно летать до места лечения и обратно", - говорится в сообщении.Отмечается, что бесплатный перелет будет распространяться на детей, которые проходят противоопухолевую и иммуномодулирующую терапию или находятся на гемодиализе, и на их родителей или сопровождающих.Уточняется, что бесплатный перелет будет предоставляться в случаях, если дорога к месту лечения на железнодорожном транспорте занимает более 12 часов или составляет более одну тысячу километров."Авиаперелет к месту лечения входит в набор социальных услуг, в который также включены лекарственное обеспечение, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородных электропоездах", - добавляется в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия
Власти расширили возможности бесплатных авиаперелетов для детей-инвалидов
Дети с некоторыми тяжелыми заболеваниями смогут бесплатно летать до места лечения
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
Правительство России расширило возможность бесплатных авиаперелетов для детей с тяжелыми заболеваниями, решение коснется детей-инвалидов с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, сообщается
на сайте кабмина.
"Правительство расширило возможность бесплатных авиаперелетов для детей с тяжелыми заболеваниями ... С 1 января 2023 года дети-инвалиды с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, а также хронической почечной недостаточностью смогут бесплатно летать до места лечения и обратно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бесплатный перелет будет распространяться на детей, которые проходят противоопухолевую и иммуномодулирующую терапию или находятся на гемодиализе, и на их родителей или сопровождающих.
Уточняется, что бесплатный перелет будет предоставляться в случаях, если дорога к месту лечения на железнодорожном транспорте занимает более 12 часов или составляет более одну тысячу километров.
"Авиаперелет к месту лечения входит в набор социальных услуг, в который также включены лекарственное обеспечение, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородных электропоездах", - добавляется в сообщении.