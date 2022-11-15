https://ria.ru/20221115/aviaperelety-1831540823.html

Власти расширили возможности бесплатных авиаперелетов для детей-инвалидов

Власти расширили возможности бесплатных авиаперелетов для детей-инвалидов - РИА Новости, 15.11.2022

Власти расширили возможности бесплатных авиаперелетов для детей-инвалидов

Правительство России расширило возможность бесплатных авиаперелетов для детей с тяжелыми заболеваниями, решение коснется детей-инвалидов с онкологическими,... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T10:56

2022-11-15T10:56

2022-11-15T10:56

общество

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Правительство России расширило возможность бесплатных авиаперелетов для детей с тяжелыми заболеваниями, решение коснется детей-инвалидов с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, сообщается на сайте кабмина."Правительство расширило возможность бесплатных авиаперелетов для детей с тяжелыми заболеваниями ... С 1 января 2023 года дети-инвалиды с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, а также хронической почечной недостаточностью смогут бесплатно летать до места лечения и обратно", - говорится в сообщении.Отмечается, что бесплатный перелет будет распространяться на детей, которые проходят противоопухолевую и иммуномодулирующую терапию или находятся на гемодиализе, и на их родителей или сопровождающих.Уточняется, что бесплатный перелет будет предоставляться в случаях, если дорога к месту лечения на железнодорожном транспорте занимает более 12 часов или составляет более одну тысячу километров."Авиаперелет к месту лечения входит в набор социальных услуг, в который также включены лекарственное обеспечение, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородных электропоездах", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20221103/rebenok-1828977182.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия