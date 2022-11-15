https://ria.ru/20221115/aviakompaniya-1831726192.html

Росавиация не ожидает банкротств авиакомпаний

Росавиация не ожидает банкротств авиакомпаний - РИА Новости, 15.11.2022

Росавиация не ожидает банкротств авиакомпаний

Росавиация не видит риска банкротств российских авиакомпаний, все перевозчики продолжают работать, сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T18:06

2022-11-15T18:06

2022-11-15T18:13

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

экономика

александр нерадько

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Росавиация не видит риска банкротств российских авиакомпаний, все перевозчики продолжают работать, сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько."Все компании продолжают работать, никто не высказывает намерений о прекращении деятельности. Мы осуществляем мониторинг. Пока работают все достаточно устойчиво", - сказал Нерадько в кулуарах форума "Транспорт России"."Риска банкротств не видим", - добавил он.

https://ria.ru/20221111/aviakompaniya-1830679506.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), экономика, александр нерадько