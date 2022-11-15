Рейтинг@Mail.ru
Росавиация не ожидает банкротств авиакомпаний - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221115/aviakompaniya-1831726192.html
Росавиация не ожидает банкротств авиакомпаний
Росавиация не ожидает банкротств авиакомпаний - РИА Новости, 15.11.2022
Росавиация не ожидает банкротств авиакомпаний
Росавиация не видит риска банкротств российских авиакомпаний, все перевозчики продолжают работать, сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T18:06
2022-11-15T18:13
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
экономика
александр нерадько
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603967564_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_e4a9e28c52ae7c7caad31ed4a912fba8.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Росавиация не видит риска банкротств российских авиакомпаний, все перевозчики продолжают работать, сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько."Все компании продолжают работать, никто не высказывает намерений о прекращении деятельности. Мы осуществляем мониторинг. Пока работают все достаточно устойчиво", - сказал Нерадько в кулуарах форума "Транспорт России"."Риска банкротств не видим", - добавил он.
https://ria.ru/20221111/aviakompaniya-1830679506.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603967564_106:0:2575:1852_1920x0_80_0_0_f822dc7ae3976ed2cf777dbeeb956e20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), экономика, александр нерадько
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Экономика, Александр Нерадько
18:06 15.11.2022 (обновлено: 18:13 15.11.2022)
 
Росавиация не ожидает банкротств авиакомпаний

Глава Росавиации Нерадько не видит риска банкротств авиакомпаний

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкРуководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Росавиация не видит риска банкротств российских авиакомпаний, все перевозчики продолжают работать, сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько.
"Все компании продолжают работать, никто не высказывает намерений о прекращении деятельности. Мы осуществляем мониторинг. Пока работают все достаточно устойчиво", - сказал Нерадько в кулуарах форума "Транспорт России".
"Риска банкротств не видим", - добавил он.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 11:03Туризм
"Победа" открыла распродажу билетов "Черная пятница"
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ЭкономикаАлександр Нерадько
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала