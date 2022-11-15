https://ria.ru/20221115/aviakompaniya-1831726192.html
Росавиация не ожидает банкротств авиакомпаний
Росавиация не ожидает банкротств авиакомпаний - РИА Новости, 15.11.2022
Росавиация не ожидает банкротств авиакомпаний
Росавиация не видит риска банкротств российских авиакомпаний, все перевозчики продолжают работать, сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T18:06
2022-11-15T18:06
2022-11-15T18:13
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
экономика
александр нерадько
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603967564_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_e4a9e28c52ae7c7caad31ed4a912fba8.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Росавиация не видит риска банкротств российских авиакомпаний, все перевозчики продолжают работать, сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько."Все компании продолжают работать, никто не высказывает намерений о прекращении деятельности. Мы осуществляем мониторинг. Пока работают все достаточно устойчиво", - сказал Нерадько в кулуарах форума "Транспорт России"."Риска банкротств не видим", - добавил он.
https://ria.ru/20221111/aviakompaniya-1830679506.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603967564_106:0:2575:1852_1920x0_80_0_0_f822dc7ae3976ed2cf777dbeeb956e20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), экономика, александр нерадько
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Экономика, Александр Нерадько
18:06 15.11.2022 (обновлено: 18:13 15.11.2022)
Росавиация не ожидает банкротств авиакомпаний
Глава Росавиации Нерадько не видит риска банкротств авиакомпаний