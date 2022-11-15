https://ria.ru/20221115/artemovsk-1831745237.html
Бойцы "Вагнера" рассказали, как ВСУ прячутся в промзоне Артемовска
Бойцы "Вагнера" рассказали, как ВСУ прячутся в промзоне Артемовска - РИА Новости, 15.11.2022
Бойцы "Вагнера" рассказали, как ВСУ прячутся в промзоне Артемовска
Украинские силовики используют в качестве укрытия промзону города Артемовск (Бахмут) в Донбассе, рассказал РИА Новости боец "группы Вагнера", ведущий воздушную... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T18:48
2022-11-15T18:48
2022-11-15T18:48
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские силовики используют в качестве укрытия промзону города Артемовск (Бахмут) в Донбассе, рассказал РИА Новости боец "группы Вагнера", ведущий воздушную разведку."На промзонах у них подвоз БК (боекомплекта - ред.) в основном и живой силы", - рассказал боец. Он уточнил, что именно расположение сил противника в промзоне и близлежащих территориях на окраине города является основными целями артиллерии "Вагнера"."Когда есть возможность обнаружить, мы работаем по ним во время ротации, во время подвоза свежих сил", - рассказал собеседник агентства.Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
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Бойцы "Вагнера" рассказали, как ВСУ прячутся в промзоне Артемовска
Бойцы "Вагнера" заявили, что украинские военные используют промзону Артемовска как укрытие