https://ria.ru/20221115/artemovsk-1831745237.html

Бойцы "Вагнера" рассказали, как ВСУ прячутся в промзоне Артемовска

Бойцы "Вагнера" рассказали, как ВСУ прячутся в промзоне Артемовска - РИА Новости, 15.11.2022

Бойцы "Вагнера" рассказали, как ВСУ прячутся в промзоне Артемовска

Украинские силовики используют в качестве укрытия промзону города Артемовск (Бахмут) в Донбассе, рассказал РИА Новости боец "группы Вагнера", ведущий воздушную... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T18:48

2022-11-15T18:48

2022-11-15T18:48

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские силовики используют в качестве укрытия промзону города Артемовск (Бахмут) в Донбассе, рассказал РИА Новости боец "группы Вагнера", ведущий воздушную разведку."На промзонах у них подвоз БК (боекомплекта - ред.) в основном и живой силы", - рассказал боец. Он уточнил, что именно расположение сил противника в промзоне и близлежащих территориях на окраине города является основными целями артиллерии "Вагнера"."Когда есть возможность обнаружить, мы работаем по ним во время ротации, во время подвоза свежих сил", - рассказал собеседник агентства.Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

украина

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, артемовск, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр