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Бойцы "Вагнера" рассказали, как ВСУ прячутся в промзоне Артемовска - РИА Новости, 15.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/artemovsk-1831745237.html
Бойцы "Вагнера" рассказали, как ВСУ прячутся в промзоне Артемовска
Бойцы "Вагнера" рассказали, как ВСУ прячутся в промзоне Артемовска - РИА Новости, 15.11.2022
Бойцы "Вагнера" рассказали, как ВСУ прячутся в промзоне Артемовска
Украинские силовики используют в качестве укрытия промзону города Артемовск (Бахмут) в Донбассе, рассказал РИА Новости боец "группы Вагнера", ведущий воздушную... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T18:48
2022-11-15T18:48
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские силовики используют в качестве укрытия промзону города Артемовск (Бахмут) в Донбассе, рассказал РИА Новости боец "группы Вагнера", ведущий воздушную разведку."На промзонах у них подвоз БК (боекомплекта - ред.) в основном и живой силы", - рассказал боец. Он уточнил, что именно расположение сил противника в промзоне и близлежащих территориях на окраине города является основными целями артиллерии "Вагнера"."Когда есть возможность обнаружить, мы работаем по ним во время ротации, во время подвоза свежих сил", - рассказал собеседник агентства.Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
украина
донецкая народная республика
россия
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в мире, артемовск, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:48 15.11.2022
 
Бойцы "Вагнера" рассказали, как ВСУ прячутся в промзоне Артемовска

Бойцы "Вагнера" заявили, что украинские военные используют промзону Артемовска как укрытие

© AP Photo / Vadim GhirdaСолдат украинской армии у сломаного автомобиля на дороге недалеко от Артемовска
Солдат украинской армии у сломаного автомобиля на дороге недалеко от Артемовска - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Солдат украинской армии у сломаного автомобиля на дороге недалеко от Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские силовики используют в качестве укрытия промзону города Артемовск (Бахмут) в Донбассе, рассказал РИА Новости боец "группы Вагнера", ведущий воздушную разведку.
"На промзонах у них подвоз БК (боекомплекта - ред.) в основном и живой силы", - рассказал боец. Он уточнил, что именно расположение сил противника в промзоне и близлежащих территориях на окраине города является основными целями артиллерии "Вагнера".
"Когда есть возможность обнаружить, мы работаем по ним во время ротации, во время подвоза свежих сил", - рассказал собеседник агентства.
Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскВооруженные силы УкраиныУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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