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Бойцы "Вагнера" поразили из гранатометов пехоту противника у Артемовска - РИА Новости, 15.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/artemovsk-1831732867.html
Бойцы "Вагнера" поразили из гранатометов пехоту противника у Артемовска
Бойцы "Вагнера" поразили из гранатометов пехоту противника у Артемовска - РИА Новости, 15.11.2022
Бойцы "Вагнера" поразили из гранатометов пехоту противника у Артемовска
Бойцы "группы Вагнера" при помощи воздушной разведки обнаружили у Артемовска (украинское название Бахмут – ред.) скопление украинской пехоты и уничтожили... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T18:19
2022-11-15T19:49
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
артемовск
украина
вооруженные силы украины
чвк "вагнер"
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Бойцы "группы Вагнера" при помощи воздушной разведки обнаружили у Артемовска (украинское название Бахмут – ред.) скопление украинской пехоты и уничтожили позиции гранатометным огнем, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что "группа Вагнера" перебрасывает дополнительные силы к Артемовску."Сообщаем, что обнаружена пехота противника в количестве 20 "карандашей" (бойцов пехоты – ред.). Будем отрабатывать", – сообщил арткорректировщик "Вагнера". Он уточнил, что бойцы "накрыли" позиции противника из станкового противотанкового гранатомета (СПГ)."Своей работой я доволен сегодня, как и своим напарником. Он дает возможность корректировать мою работу при помощи БПЛА", - рассказал боец. Он уточнил, что основными целями на подступах к Артемовску являются промзона и прилегающие к городу территории.В понедельник бойцы "Группы Вагнера" при попытке контратаки противника под Артемовском в ДНР уничтожили танк с иностранным экипажем.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
артемовск
украина
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Уничтожение украинской пехоты бойцами "группы Вагнера"
Уничтожение украинской пехоты бойцами "группы Вагнера"
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безопасность, донецкая народная республика, россия, артемовск, украина, вооруженные силы украины, чвк "вагнер", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Артемовск, Украина, Вооруженные силы Украины, ЧВК "Вагнер", Ситуация в ДНР и ЛНР
18:19 15.11.2022 (обновлено: 19:49 15.11.2022)
 
Бойцы "Вагнера" поразили из гранатометов пехоту противника у Артемовска

Бойцы "Вагнера" нашли и уничтожили из гранатометов позиции ВСУ под Артемовском

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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Бойцы "группы Вагнера" при помощи воздушной разведки обнаружили у Артемовска (украинское название Бахмут – ред.) скопление украинской пехоты и уничтожили позиции гранатометным огнем, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что "группа Вагнера" перебрасывает дополнительные силы к Артемовску.
"Сообщаем, что обнаружена пехота противника в количестве 20 "карандашей" (бойцов пехоты – ред.). Будем отрабатывать", – сообщил арткорректировщик "Вагнера". Он уточнил, что бойцы "накрыли" позиции противника из станкового противотанкового гранатомета (СПГ).
"Своей работой я доволен сегодня, как и своим напарником. Он дает возможность корректировать мою работу при помощи БПЛА", - рассказал боец. Он уточнил, что основными целями на подступах к Артемовску являются промзона и прилегающие к городу территории.
В понедельник бойцы "Группы Вагнера" при попытке контратаки противника под Артемовском в ДНР уничтожили танк с иностранным экипажем.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияАртемовскУкраинаВооруженные силы УкраиныЧВК "Вагнер"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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