https://ria.ru/20221115/artemovsk-1831732867.html

Бойцы "Вагнера" поразили из гранатометов пехоту противника у Артемовска

Бойцы "Вагнера" поразили из гранатометов пехоту противника у Артемовска - РИА Новости, 15.11.2022

Бойцы "Вагнера" поразили из гранатометов пехоту противника у Артемовска

Бойцы "группы Вагнера" при помощи воздушной разведки обнаружили у Артемовска (украинское название Бахмут – ред.) скопление украинской пехоты и уничтожили... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T18:19

2022-11-15T18:19

2022-11-15T19:49

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

артемовск

украина

вооруженные силы украины

чвк "вагнер"

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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Бойцы "группы Вагнера" при помощи воздушной разведки обнаружили у Артемовска (украинское название Бахмут – ред.) скопление украинской пехоты и уничтожили позиции гранатометным огнем, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что "группа Вагнера" перебрасывает дополнительные силы к Артемовску."Сообщаем, что обнаружена пехота противника в количестве 20 "карандашей" (бойцов пехоты – ред.). Будем отрабатывать", – сообщил арткорректировщик "Вагнера". Он уточнил, что бойцы "накрыли" позиции противника из станкового противотанкового гранатомета (СПГ)."Своей работой я доволен сегодня, как и своим напарником. Он дает возможность корректировать мою работу при помощи БПЛА", - рассказал боец. Он уточнил, что основными целями на подступах к Артемовску являются промзона и прилегающие к городу территории.В понедельник бойцы "Группы Вагнера" при попытке контратаки противника под Артемовском в ДНР уничтожили танк с иностранным экипажем.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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артемовск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Уничтожение украинской пехоты бойцами "группы Вагнера" Уничтожение украинской пехоты бойцами "группы Вагнера" 2022-11-15T18:19 true PT2M34S

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Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, россия, артемовск, украина, вооруженные силы украины, чвк "вагнер", ситуация в днр и лнр