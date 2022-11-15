https://ria.ru/20221115/antiterror-1831619593.html

Патрушев потребовал немедленно устранить нарушения по антитеррору в ЦФО

Патрушев потребовал немедленно устранить нарушения по антитеррору в ЦФО - РИА Новости, 15.11.2022

Патрушев потребовал немедленно устранить нарушения по антитеррору в ЦФО

Имеющиеся нарушения в антитеррористической защите опасных объектов в Центральной России надо незамедлительно устранить, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:09

2022-11-15T14:09

2022-11-15T14:09

безопасность

николай патрушев

россия

брянская область

брянск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728269152_0:188:2975:1861_1920x0_80_0_0_f8e06853f861d80e23b584075ed7c969.jpg

БРЯНСК, 15 ноя - РИА Новости. Имеющиеся нарушения в антитеррористической защите опасных объектов в Центральной России надо незамедлительно устранить, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Важно в первую очередь обеспечить антитеррористическую защищенность энергетических, биологически и химически опасных объектов, гидротехнических сооружений, образовательных организаций и иных мест массового пребывания людей, в том числе за счет усиления их охраны, организации патрулирования прилегающих к таким объектам территорий", - сказал Патрушев в Брянске на совещании по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе."Незамедлительно устранить имеющиеся нарушения требований к обеспечению безопасности данных объектов, усилить меры, направленные на пресечение перевозки запрещенных предметов и веществ", - добавил он.Также, по словам Патрушева, требуется "обеспечить работу региональных автоматизированных систем центрального оповещения о чрезвычайных ситуациях, а также повысить готовность территориальных аварийных и пожарно-спасательных подразделений".

https://ria.ru/20220729/terakt-1805773476.html

россия

брянская область

брянск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, николай патрушев, россия, брянская область, брянск