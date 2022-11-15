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Патрушев потребовал немедленно устранить нарушения по антитеррору в ЦФО - РИА Новости, 15.11.2022
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Патрушев потребовал немедленно устранить нарушения по антитеррору в ЦФО
Патрушев потребовал немедленно устранить нарушения по антитеррору в ЦФО - РИА Новости, 15.11.2022
Патрушев потребовал немедленно устранить нарушения по антитеррору в ЦФО
Имеющиеся нарушения в антитеррористической защите опасных объектов в Центральной России надо незамедлительно устранить, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:09
2022-11-15T14:09
безопасность
николай патрушев
россия
брянская область
брянск
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БРЯНСК, 15 ноя - РИА Новости. Имеющиеся нарушения в антитеррористической защите опасных объектов в Центральной России надо незамедлительно устранить, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Важно в первую очередь обеспечить антитеррористическую защищенность энергетических, биологически и химически опасных объектов, гидротехнических сооружений, образовательных организаций и иных мест массового пребывания людей, в том числе за счет усиления их охраны, организации патрулирования прилегающих к таким объектам территорий", - сказал Патрушев в Брянске на совещании по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе."Незамедлительно устранить имеющиеся нарушения требований к обеспечению безопасности данных объектов, усилить меры, направленные на пресечение перевозки запрещенных предметов и веществ", - добавил он.Также, по словам Патрушева, требуется "обеспечить работу региональных автоматизированных систем центрального оповещения о чрезвычайных ситуациях, а также повысить готовность территориальных аварийных и пожарно-спасательных подразделений".
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россия
брянская область
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безопасность, николай патрушев, россия, брянская область, брянск
Безопасность, Николай Патрушев, Россия, Брянская область, Брянск
14:09 15.11.2022
 
Патрушев потребовал немедленно устранить нарушения по антитеррору в ЦФО

Патрушев потребовал устранить нарушения в антитеррористической защите объектов в ЦФО

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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БРЯНСК, 15 ноя - РИА Новости. Имеющиеся нарушения в антитеррористической защите опасных объектов в Центральной России надо незамедлительно устранить, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Важно в первую очередь обеспечить антитеррористическую защищенность энергетических, биологически и химически опасных объектов, гидротехнических сооружений, образовательных организаций и иных мест массового пребывания людей, в том числе за счет усиления их охраны, организации патрулирования прилегающих к таким объектам территорий", - сказал Патрушев в Брянске на совещании по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе.
"Незамедлительно устранить имеющиеся нарушения требований к обеспечению безопасности данных объектов, усилить меры, направленные на пресечение перевозки запрещенных предметов и веществ", - добавил он.
Также, по словам Патрушева, требуется "обеспечить работу региональных автоматизированных систем центрального оповещения о чрезвычайных ситуациях, а также повысить готовность территориальных аварийных и пожарно-спасательных подразделений".
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