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Оренбургские власти хотят с опережением срока расселить аварийное жилья
Оренбургские власти хотят с опережением срока расселить аварийное жилья - РИА Новости, 14.11.2022
Оренбургские власти хотят с опережением срока расселить аварийное жилья
Оренбургские власти намерены выполнить весь объем расселения в регионе на два года раньше запланированного срок – в 2023 году вместо 2025 года, сообщает... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:12
2022-11-14T12:12
2022-11-14T12:12
оренбургская область
жилье
денис паслер
общество
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ОРЕНБУРГ, 14 ноя – РИА Новости.Оренбургские власти намерены выполнить весь объем расселения в регионе на два года раньше запланированного срок – в 2023 году вместо 2025 года, сообщает пресс-служба правительства региона."Расселение аварийного жилья идет ускоренными темпами. Планируем выполнить весь объем в 2023 году вместо 2025. Для скорейшего завершения программы приняли дополнительные меры поддержки: собственники могут получить компенсацию разницы между стоимостью аварийного и нового жилья. Это значительно расширяет возможности оренбуржцев, позволяет выбрать наиболее подходящее варианты для переселения", – отметил губернатор региона Денис Паслер.По нацпроекту "Жилье и городская среда" в регионе расселены 38,5 тысяч квадратных метров – это 128% от целевого показателя 2022 года. Из аварийных домов переехали 1 930 человек. В Оренбургской области перевыполнен план по расселению из аварийного жилья в 2022 году, отмечает пресс-служба.В этом году на мероприятия программы были направлены 1,7 миллиарда рублей, из них 277 миллиардов рублей – из областного бюджета.Пресс-служба напоминает, что за 2019 – 2021 годы в Оренбургской области расселено 44 тысячи квадратных метров непригодного для проживания жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Из аварийных домов переехали 2,3 тысячи человек. До конца 2023 года расселят оставшиеся 55 тысяч квадратных метров, где сейчас проживают 3 тысячи человек.
https://ria.ru/20221110/dorogi-1830466352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, денис паслер, общество
Оренбургская область, Жилье, Денис Паслер, Общество
ОРЕНБУРГ, 14 ноя – РИА Новости.Оренбургские власти намерены выполнить весь объем расселения в регионе на два года раньше запланированного срок – в 2023 году вместо 2025 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Расселение аварийного жилья идет ускоренными темпами. Планируем выполнить весь объем в 2023 году вместо 2025. Для скорейшего завершения программы приняли дополнительные меры поддержки: собственники могут получить компенсацию разницы между стоимостью аварийного и нового жилья. Это значительно расширяет возможности оренбуржцев, позволяет выбрать наиболее подходящее варианты для переселения", – отметил губернатор региона Денис Паслер
.
По нацпроекту "Жилье и городская среда" в регионе расселены 38,5 тысяч квадратных метров – это 128% от целевого показателя 2022 года. Из аварийных домов переехали 1 930 человек. В Оренбургской области перевыполнен план по расселению из аварийного жилья в 2022 году, отмечает пресс-служба.
В этом году на мероприятия программы были направлены 1,7 миллиарда рублей, из них 277 миллиардов рублей – из областного бюджета.
Пресс-служба напоминает, что за 2019 – 2021 годы в Оренбургской области расселено 44 тысячи квадратных метров непригодного для проживания жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Из аварийных домов переехали 2,3 тысячи человек. До конца 2023 года расселят оставшиеся 55 тысяч квадратных метров, где сейчас проживают 3 тысячи человек.