https://ria.ru/20221114/zhile-1831319678.html

Оренбургские власти хотят с опережением срока расселить аварийное жилья

Оренбургские власти хотят с опережением срока расселить аварийное жилья - РИА Новости, 14.11.2022

Оренбургские власти хотят с опережением срока расселить аварийное жилья

Оренбургские власти намерены выполнить весь объем расселения в регионе на два года раньше запланированного срок – в 2023 году вместо 2025 года, сообщает... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:12

2022-11-14T12:12

2022-11-14T12:12

оренбургская область

жилье

денис паслер

общество

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ОРЕНБУРГ, 14 ноя – РИА Новости.Оренбургские власти намерены выполнить весь объем расселения в регионе на два года раньше запланированного срок – в 2023 году вместо 2025 года, сообщает пресс-служба правительства региона."Расселение аварийного жилья идет ускоренными темпами. Планируем выполнить весь объем в 2023 году вместо 2025. Для скорейшего завершения программы приняли дополнительные меры поддержки: собственники могут получить компенсацию разницы между стоимостью аварийного и нового жилья. Это значительно расширяет возможности оренбуржцев, позволяет выбрать наиболее подходящее варианты для переселения", – отметил губернатор региона Денис Паслер.По нацпроекту "Жилье и городская среда" в регионе расселены 38,5 тысяч квадратных метров – это 128% от целевого показателя 2022 года. Из аварийных домов переехали 1 930 человек. В Оренбургской области перевыполнен план по расселению из аварийного жилья в 2022 году, отмечает пресс-служба.В этом году на мероприятия программы были направлены 1,7 миллиарда рублей, из них 277 миллиардов рублей – из областного бюджета.Пресс-служба напоминает, что за 2019 – 2021 годы в Оренбургской области расселено 44 тысячи квадратных метров непригодного для проживания жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Из аварийных домов переехали 2,3 тысячи человек. До конца 2023 года расселят оставшиеся 55 тысяч квадратных метров, где сейчас проживают 3 тысячи человек.

https://ria.ru/20221110/dorogi-1830466352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, денис паслер, общество