https://ria.ru/20221114/zayavlenie-1831320553.html

СМИ: совместное заявление G20 может коснуться "несвоевременности войны"

СМИ: совместное заявление G20 может коснуться "несвоевременности войны" - РИА Новости, 14.11.2022

СМИ: совместное заявление G20 может коснуться "несвоевременности войны"

Совместное заявление по итогам саммита G20 в Индонезии может коснуться "несвоевременности войны" в широком смысле этого слова, сообщила газета Financial Times... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:14

2022-11-14T12:14

2022-11-14T12:28

специальная военная операция на украине

в мире

индонезия

россия

саммит g20

большая двадцатка

политика

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Совместное заявление по итогам саммита G20 в Индонезии может коснуться "несвоевременности войны" в широком смысле этого слова, сообщила газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.Как сообщает издание, в качестве альтернативы 18 или 19 стран-участниц могут выступить с коммюнике, прямо осуждающим специальную военную операцию (СВО) России на Украине.Совместное заявление с осуждением СВО маловероятно из-за позиции Китая и его "сильной поддержки России", отмечают источники, знакомые с ходом переговоров по его подготовке. Скорее всего, такой документ заявит о том, что сейчас "не время для войны", но без конкретных деталей.Страны-участницы саммита также, вероятно, согласятся включить в коммюнике слова о недопустимости ядерной эскалации.Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.

https://ria.ru/20221114/politika-1830916615.html

индонезия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, индонезия, россия, саммит g20, большая двадцатка, политика