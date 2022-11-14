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СМИ: совместное заявление G20 может коснуться "несвоевременности войны" - РИА Новости, 14.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/zayavlenie-1831320553.html
СМИ: совместное заявление G20 может коснуться "несвоевременности войны"
СМИ: совместное заявление G20 может коснуться "несвоевременности войны" - РИА Новости, 14.11.2022
СМИ: совместное заявление G20 может коснуться "несвоевременности войны"
Совместное заявление по итогам саммита G20 в Индонезии может коснуться "несвоевременности войны" в широком смысле этого слова, сообщила газета Financial Times... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:14
2022-11-14T12:28
специальная военная операция на украине
в мире
индонезия
россия
саммит g20
большая двадцатка
политика
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Совместное заявление по итогам саммита G20 в Индонезии может коснуться "несвоевременности войны" в широком смысле этого слова, сообщила газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.Как сообщает издание, в качестве альтернативы 18 или 19 стран-участниц могут выступить с коммюнике, прямо осуждающим специальную военную операцию (СВО) России на Украине.Совместное заявление с осуждением СВО маловероятно из-за позиции Китая и его "сильной поддержки России", отмечают источники, знакомые с ходом переговоров по его подготовке. Скорее всего, такой документ заявит о том, что сейчас "не время для войны", но без конкретных деталей.Страны-участницы саммита также, вероятно, согласятся включить в коммюнике слова о недопустимости ядерной эскалации.Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.
https://ria.ru/20221114/politika-1830916615.html
индонезия
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в мире, индонезия, россия, саммит g20, большая двадцатка, политика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Индонезия, Россия, Саммит G20, Большая двадцатка, Политика
12:14 14.11.2022 (обновлено: 12:28 14.11.2022)
 
СМИ: совместное заявление G20 может коснуться "несвоевременности войны"

FT: совместное заявление по итогам саммита G20 может коснуться "несвоевременности войны"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкФлаги во время подготовки к саммиту G-20 на Бали
Флаги во время подготовки к саммиту G-20 на Бали - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаги во время подготовки к саммиту G-20 на Бали
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Совместное заявление по итогам саммита G20 в Индонезии может коснуться "несвоевременности войны" в широком смысле этого слова, сообщила газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Как сообщает издание, в качестве альтернативы 18 или 19 стран-участниц могут выступить с коммюнике, прямо осуждающим специальную военную операцию (СВО) России на Украине.
Совместное заявление с осуждением СВО маловероятно из-за позиции Китая и его "сильной поддержки России", отмечают источники, знакомые с ходом переговоров по его подготовке. Скорее всего, такой документ заявит о том, что сейчас "не время для войны", но без конкретных деталей.
Страны-участницы саммита также, вероятно, согласятся включить в коммюнике слова о недопустимости ядерной эскалации.
Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.
Индонезийский военный в одном из мест проведения саммита лидеров G20 в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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