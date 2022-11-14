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Польша изъяла долю "Газпрома" в операторе части газопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 14.11.2022
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Польша изъяла долю "Газпрома" в операторе части газопровода "Ямал — Европа"
Польша изъяла долю "Газпрома" в операторе части газопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 14.11.2022
Польша изъяла долю "Газпрома" в операторе части газопровода "Ямал — Европа"
Варшава изъяла долю "Газпрома" в операторе польской части газопровода "Ямал — Европа" EuRoPol GAZ, сообщило издание Parkiet. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:53
2022-11-14T18:45
польша
газпром
ямал-европа (газопровод)
экономика
в мире
россия
природный газ
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ВАРШАВА, 14 ноя — РИА Новости. Варшава изъяла долю "Газпрома" в операторе польской части газопровода "Ямал — Европа" EuRoPol GAZ, сообщило издание Parkiet.Польский концерн PGNiG владеет прямо и косвенно, через дочернюю компанию Gas-Trading, 51,18 процента акций в уставном капитале EuRoPol GAZ, 48,82 процента акций принадлежат российской компании.Газопровод "Ямал — Европа" ранее был одним из основных, но балансирующих для "Газпрома" маршрутов, который использовался для поставок газа через Белоруссию и Польшу в Германию. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров топлива в год.В апреле Варшава внесла "Газпром" в санкционный список, заблокировав для компании возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам EuRoPol GAZ и получать дивиденды. В ответ Москва в мае ввела ограничительные меры против EuRoPol GAZ. С тех пор "Газпрому" запрещено пользоваться польской частью магистрали для поставок газа, а труба работает только в реверсном направлении, то есть уже участники европейского рынка подают по нему газ из Германии в Польшу.По газопроводу "Ямал — Европа" Польша получала из России около десяти миллионов кубометров газа в год. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях.Как подчеркивал президент России Владимир Путин, европейцы проиграли в ситуации с газопроводом "Ямал — Европа". По словам российского лидера, Брюссель пытался приобрести газ более выгодно, но добился лишь уменьшения объема голубого топлива на рынке и увеличения цен.
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польша, газпром, ямал-европа (газопровод), экономика, в мире, россия, природный газ
Польша, Газпром, Ямал-Европа (газопровод), Экономика, В мире, Россия, Природный газ
16:53 14.11.2022 (обновлено: 18:45 14.11.2022)
 
Польша изъяла долю "Газпрома" в операторе части газопровода "Ямал — Европа"

Польша изъяла долю "Газпрома" в операторе части трубопровода "Ямал — Европа" EuRoPol GAZ

© AP Photo / Sergei GritsКомпрессорная станция газопровода "Ямал — Европа"
Компрессорная станция газопровода Ямал — Европа - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Компрессорная станция газопровода "Ямал — Европа". Архивное фото
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ВАРШАВА, 14 ноя — РИА Новости. Варшава изъяла долю "Газпрома" в операторе польской части газопровода "Ямал — Европа" EuRoPol GAZ, сообщило издание Parkiet.

"Министр развития и технологий Вальдемар Буда по представлению Агентства внутренней безопасности принял решение об изъятии доли ПАО "Газпром" в компании EuRoPol GAZ", — говорится в сообщении.

Польский концерн PGNiG владеет прямо и косвенно, через дочернюю компанию Gas-Trading, 51,18 процента акций в уставном капитале EuRoPol GAZ, 48,82 процента акций принадлежат российской компании.
Газопровод "Ямал — Европа" ранее был одним из основных, но балансирующих для "Газпрома" маршрутов, который использовался для поставок газа через Белоруссию и Польшу в Германию. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров топлива в год.
Газопровод Ямал — ЕвропаГазопровод Ямал — Европа
Инфографика
В апреле Варшава внесла "Газпром" в санкционный список, заблокировав для компании возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам EuRoPol GAZ и получать дивиденды.
В ответ Москва в мае ввела ограничительные меры против EuRoPol GAZ. С тех пор "Газпрому" запрещено пользоваться польской частью магистрали для поставок газа, а труба работает только в реверсном направлении, то есть уже участники европейского рынка подают по нему газ из Германии в Польшу.
По газопроводу "Ямал — Европа" Польша получала из России около десяти миллионов кубометров газа в год. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях.
Как подчеркивал президент России Владимир Путин, европейцы проиграли в ситуации с газопроводом "Ямал — Европа". По словам российского лидера, Брюссель пытался приобрести газ более выгодно, но добился лишь уменьшения объема голубого топлива на рынке и увеличения цен.
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ПольшаГазпромЯмал-Европа (газопровод)ЭкономикаВ миреРоссияПриродный газ
 
 
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