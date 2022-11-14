https://ria.ru/20221114/yakutiya-1831410240.html

В Якутии создали новую авиакомпанию для полетов в районы Крайнего Севера

В Якутии создали новую авиакомпанию для полетов в районы Крайнего Севера - РИА Новости, 14.11.2022

В Якутии создали новую авиакомпанию для полетов в районы Крайнего Севера

Новую авиакомпанию создали в Якутии для полетов в районы Крайнего Севера, в соучредители ООО "АК "Тундра" вошли "Полярные авиалинии", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T16:35

2022-11-14T16:35

2022-11-14T17:03

экономика

полярные авиалинии

ан-2

"аврора"

республика саха (якутия)

туризм

новости - туризм

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ЯКУТСК, 14 ноя – РИА Новости. Новую авиакомпанию создали в Якутии для полетов в районы Крайнего Севера, в соучредители ООО "АК "Тундра" вошли "Полярные авиалинии", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального авиаперевозчика."Полярные авиалинии" осуществляют в регионе местные воздушные перевозки и принадлежат АК "Якутия", которая в октябре сообщила о вхождении в состав единой дальневосточной авиакомпании "Аврора"."В целях развития малой авиации в труднодоступных районах Крайнего Севера, в Республике Саха (Якутия) создана ООО "Авиакомпания "Тундра". Компания планирует на конкурентной основе осуществлять деятельность по авиационным работам в северной и арктической группе районов республики. В ноябре 2022 года АК "Полярные авиалинии" вошла в число соучредителей данного предприятия", - рассказали в пресс-службе.В настоящее время подготовлен пакет необходимых документов для подачи заявки на получение ООО "АК "Тундра" сертификата эксплуатанта гражданской авиации. "Флот новой авиакомпании будет базироваться на воздушных судах малой авиации, преимущественно, Ан-2", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221102/yakutiya-1828697353.html

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экономика, полярные авиалинии, ан-2, "аврора", республика саха (якутия), новости - туризм