Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудил с главой МИД Индонезии подготовку к встрече G20 - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221114/vstrecha-1831332480.html
Лавров обсудил с главой МИД Индонезии подготовку к встрече G20
Лавров обсудил с главой МИД Индонезии подготовку к встрече G20 - РИА Новости, 14.11.2022
Лавров обсудил с главой МИД Индонезии подготовку к встрече G20
Глава МИД РФ Сергей Лавров после ложных сообщений о госпитализации заявил, что готовится у себя в номере к совместному коммюнике саммита "Большой двадцатки", а... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:36
2022-11-14T12:51
сергей лавров
саммит g20
индонезия
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_cf6fcb244fc246e440c8119edc25fe31.jpg
ДЕНПАСАР, 14 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров после ложных сообщений о госпитализации заявил, что готовится у себя в номере к совместному коммюнике саммита "Большой двадцатки", а также сообщил, что на завтра у него запланировано несколько выступлений."Ну естественно, завтра несколько выступлений, завтра мы будем принимать итоговую декларацию. Только что звонила министр иностранных дел Индонезии, которая является председателем министерского процесса. Сейчас завершаются переговоры, наши эксперты там находятся, но министр по телефону контролирует эту ситуацию", - сказал он, видео разместила в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
https://ria.ru/20221114/politika-1830916615.html
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_5c7f6fb3a32bca909197be881f66dacf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, саммит g20, индонезия, мария захарова
Сергей Лавров, Саммит G20, Индонезия, Мария Захарова
12:36 14.11.2022 (обновлено: 12:51 14.11.2022)
 
Лавров обсудил с главой МИД Индонезии подготовку к встрече G20

Глава МИД Лавров работает с коллегой из Индонезии над подготовкой коммюнике G20

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЕНПАСАР, 14 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров после ложных сообщений о госпитализации заявил, что готовится у себя в номере к совместному коммюнике саммита "Большой двадцатки", а также сообщил, что на завтра у него запланировано несколько выступлений.
"Ну естественно, завтра несколько выступлений, завтра мы будем принимать итоговую декларацию. Только что звонила министр иностранных дел Индонезии, которая является председателем министерского процесса. Сейчас завершаются переговоры, наши эксперты там находятся, но министр по телефону контролирует эту ситуацию", - сказал он, видео разместила в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Индонезийский военный в одном из мест проведения саммита лидеров G20 в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 08:00
Саммит раздора. Чего ждать от встречи "Большой двадцатки" на Бали
 
Сергей ЛавровСаммит G20ИндонезияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала