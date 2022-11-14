https://ria.ru/20221114/vstrecha-1831332480.html
Лавров обсудил с главой МИД Индонезии подготовку к встрече G20
Лавров обсудил с главой МИД Индонезии подготовку к встрече G20 - РИА Новости, 14.11.2022
Лавров обсудил с главой МИД Индонезии подготовку к встрече G20
Глава МИД РФ Сергей Лавров после ложных сообщений о госпитализации заявил, что готовится у себя в номере к совместному коммюнике саммита "Большой двадцатки", а... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:36
2022-11-14T12:36
2022-11-14T12:51
сергей лавров
саммит g20
индонезия
мария захарова
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ДЕНПАСАР, 14 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров после ложных сообщений о госпитализации заявил, что готовится у себя в номере к совместному коммюнике саммита "Большой двадцатки", а также сообщил, что на завтра у него запланировано несколько выступлений."Ну естественно, завтра несколько выступлений, завтра мы будем принимать итоговую декларацию. Только что звонила министр иностранных дел Индонезии, которая является председателем министерского процесса. Сейчас завершаются переговоры, наши эксперты там находятся, но министр по телефону контролирует эту ситуацию", - сказал он, видео разместила в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
https://ria.ru/20221114/politika-1830916615.html
индонезия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, саммит g20, индонезия, мария захарова
Сергей Лавров, Саммит G20, Индонезия, Мария Захарова
12:36 14.11.2022 (обновлено: 12:51 14.11.2022)
Лавров обсудил с главой МИД Индонезии подготовку к встрече G20
Глава МИД Лавров работает с коллегой из Индонезии над подготовкой коммюнике G20