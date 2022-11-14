https://ria.ru/20221114/vstrecha-1831332480.html

Лавров обсудил с главой МИД Индонезии подготовку к встрече G20

Лавров обсудил с главой МИД Индонезии подготовку к встрече G20 - РИА Новости, 14.11.2022

Лавров обсудил с главой МИД Индонезии подготовку к встрече G20

Глава МИД РФ Сергей Лавров после ложных сообщений о госпитализации заявил, что готовится у себя в номере к совместному коммюнике саммита "Большой двадцатки", а... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:36

2022-11-14T12:36

2022-11-14T12:51

сергей лавров

саммит g20

индонезия

мария захарова

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ДЕНПАСАР, 14 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров после ложных сообщений о госпитализации заявил, что готовится у себя в номере к совместному коммюнике саммита "Большой двадцатки", а также сообщил, что на завтра у него запланировано несколько выступлений."Ну естественно, завтра несколько выступлений, завтра мы будем принимать итоговую декларацию. Только что звонила министр иностранных дел Индонезии, которая является председателем министерского процесса. Сейчас завершаются переговоры, наши эксперты там находятся, но министр по телефону контролирует эту ситуацию", - сказал он, видео разместила в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

https://ria.ru/20221114/politika-1830916615.html

индонезия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, саммит g20, индонезия, мария захарова