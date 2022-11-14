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Лондон ушел от ответа на вопрос о признании России спонсором терроризма - РИА Новости, 14.11.2022
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Лондон ушел от ответа на вопрос о признании России спонсором терроризма
Лондон ушел от ответа на вопрос о признании России спонсором терроризма - РИА Новости, 14.11.2022
Лондон ушел от ответа на вопрос о признании России спонсором терроризма
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли ушел от ответа на вопрос, должна ли Британия признать Россию "террористическим государством". РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T20:35
2022-11-14T20:36
джеймс клеверли
россия
великобритания
в мире
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли ушел от ответа на вопрос, должна ли Британия признать Россию "террористическим государством".Ранее Белый дом заявлял, что администрация США приняла окончательное решение не придавать РФ статус страны-спонсора терроризма. В Москве предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона приведет к жестким ответным действиям.Ранее в понедельник крупнейшая в Европейском парламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП) сообщила, что на пленарной сессии, которая стартует в Страсбурге 21 ноября, депутаты планируют проголосовать по резолюции, в которой Россия будет названа "террористическим государством".Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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джеймс клеверли, россия, великобритания, в мире
Джеймс Клеверли, Россия, Великобритания, В мире
20:35 14.11.2022 (обновлено: 20:36 14.11.2022)
 
Лондон ушел от ответа на вопрос о признании России спонсором терроризма

В МИД Британии ушли от ответа на вопрос о признании России спонсором терроризма

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли ушел от ответа на вопрос, должна ли Британия признать Россию "террористическим государством".
Ранее Белый дом заявлял, что администрация США приняла окончательное решение не придавать РФ статус страны-спонсора терроризма. В Москве предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона приведет к жестким ответным действиям.
"Приоритет британского правительства – это ограничение способностей (России) вести войну на Украине. Это то, на чем мы сосредоточены… Что касается будущих обозначений (России), мы не будем спекулировать", - сказал Клеверли, отвечая на вопрос члена парламентского комитета по иностранным делам по вопросу о признании России террористическим государством. Трансляция велась на сайте британского правительства.
Ранее в понедельник крупнейшая в Европейском парламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП) сообщила, что на пленарной сессии, которая стартует в Страсбурге 21 ноября, депутаты планируют проголосовать по резолюции, в которой Россия будет названа "террористическим государством".
Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 18:37
Блинкен высказался против причисления России к спонсорам терроризма
 
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