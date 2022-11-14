https://ria.ru/20221114/velikobritaniya-1831468266.html

Лондон ушел от ответа на вопрос о признании России спонсором терроризма

Лондон ушел от ответа на вопрос о признании России спонсором терроризма - РИА Новости, 14.11.2022

Лондон ушел от ответа на вопрос о признании России спонсором терроризма

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли ушел от ответа на вопрос, должна ли Британия признать Россию "террористическим государством". РИА Новости, 14.11.2022

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2022-11-14T20:35

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли ушел от ответа на вопрос, должна ли Британия признать Россию "террористическим государством".Ранее Белый дом заявлял, что администрация США приняла окончательное решение не придавать РФ статус страны-спонсора терроризма. В Москве предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона приведет к жестким ответным действиям.Ранее в понедельник крупнейшая в Европейском парламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП) сообщила, что на пленарной сессии, которая стартует в Страсбурге 21 ноября, депутаты планируют проголосовать по резолюции, в которой Россия будет названа "террористическим государством".Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

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джеймс клеверли, россия, великобритания, в мире