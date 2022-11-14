20:35 14.11.2022 (обновлено: 20:36 14.11.2022)
Лондон ушел от ответа на вопрос о признании России спонсором терроризма
В МИД Британии ушли от ответа на вопрос о признании России спонсором терроризма
Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли ушел от ответа на вопрос, должна ли Британия признать Россию "террористическим государством".
Ранее Белый дом заявлял, что администрация США приняла окончательное решение не придавать РФ статус страны-спонсора терроризма. В Москве предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона приведет к жестким ответным действиям.
"Приоритет британского правительства – это ограничение способностей (России) вести войну на Украине. Это то, на чем мы сосредоточены… Что касается будущих обозначений (России), мы не будем спекулировать", - сказал Клеверли, отвечая на вопрос члена парламентского комитета по иностранным делам по вопросу о признании России террористическим государством. Трансляция велась на сайте британского правительства.
Ранее в понедельник крупнейшая в Европейском парламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП) сообщила, что на пленарной сессии, которая стартует в Страсбурге 21 ноября, депутаты планируют проголосовать по резолюции, в которой Россия будет названа "террористическим государством".
Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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