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Отключения света в Киеве и семи областях Украины продлятся не меньше недели - РИА Новости, 14.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/ukraina-1831416094.html
Отключения света в Киеве и семи областях Украины продлятся не меньше недели
Отключения света в Киеве и семи областях Украины продлятся не меньше недели - РИА Новости, 14.11.2022
Отключения света в Киеве и семи областях Украины продлятся не меньше недели
Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что отключения света в Киеве и еще семи областях Украины продлятся... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:53
2022-11-14T16:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
укрэнерго
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что отключения света в Киеве и еще семи областях Украины продлятся не менее недели из-за разрушенного объекта на юго-западе страны."На этой неделе было повреждение очень серьезного нашего объекта в юго-западной части Украины. Ситуация остается тяжелой. Отключения электроэнергии в Киеве и семи областях (Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской - ред.) продолжатся еще в течение недели. Планируем, что графики отключений в этих регионах будут плановыми с учетом оперативной ситуации и при отсутствии дальнейших масштабных разрушений", - заявил Кудрицкий в эфире национального телемарафона на канале "Перший" ("Первый").Он отметил, что когда есть возможность, "более стабильные регионы" делятся электричеством с крупнейшими регионами потребления - такими, как Киевский или Харьковский энергоузлы. Он призвал потребителей электроэнергии ориентироваться на то, что графики плановых отключений определенное время еще будут применяться. При этом энергетики будут стараться обеспечить электричеством регионы, где отсутствует сеть, соединив их с другими областями.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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в мире, украина, киев, укрэнерго, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Укрэнерго, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:53 14.11.2022
 
Отключения света в Киеве и семи областях Украины продлятся не меньше недели

"Укрэнерго": отключения света в Киеве и семи областях Украины продлятся не меньше недели

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что отключения света в Киеве и еще семи областях Украины продлятся не менее недели из-за разрушенного объекта на юго-западе страны.
"На этой неделе было повреждение очень серьезного нашего объекта в юго-западной части Украины. Ситуация остается тяжелой. Отключения электроэнергии в Киеве и семи областях (Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской - ред.) продолжатся еще в течение недели. Планируем, что графики отключений в этих регионах будут плановыми с учетом оперативной ситуации и при отсутствии дальнейших масштабных разрушений", - заявил Кудрицкий в эфире национального телемарафона на канале "Перший" ("Первый").
Он отметил, что когда есть возможность, "более стабильные регионы" делятся электричеством с крупнейшими регионами потребления - такими, как Киевский или Харьковский энергоузлы. Он призвал потребителей электроэнергии ориентироваться на то, что графики плановых отключений определенное время еще будут применяться. При этом энергетики будут стараться обеспечить электричеством регионы, где отсутствует сеть, соединив их с другими областями.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевУкрэнергоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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