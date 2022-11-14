https://ria.ru/20221114/ukraina-1831392198.html

Столтенберг заявил, что не будет определять за Киев условия переговоров

Столтенберг заявил, что не будет определять за Киев условия переговоров - РИА Новости, 14.11.2022

Столтенберг заявил, что не будет определять за Киев условия переговоров

НАТО не собирается решать, на каких условиях и когда Киеву следует начинать переговоры о прекращении конфликта, альянс будет продолжать поддержку Украины,... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T15:45

2022-11-14T15:45

2022-11-14T15:45

специальная военная операция на украине

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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. НАТО не собирается решать, на каких условиях и когда Киеву следует начинать переговоры о прекращении конфликта, альянс будет продолжать поддержку Украины, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с главами МИД и минобороны Нидерландов."Ни в Брюсселе, ни в других столицах НАТО не собираются решать, на каких условиях может быть прекращен конфликт на Украине, это должен сделать Киев", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, какие цели в конфликте, по мнению НАТО и Запада, должна ставить Украина, учитывая, что она полностью зависит от западной помощи."Каким будет приемлемое решение конфликта, зависит только от Украины. Мы не будем решать за них… Мы поддерживаем право Украины на самооборону, но не являемся частью конфликта", - пояснил Столтенберг. Он добавил, что все члены альянса будут продолжать поддержку Украины, и отметил, что в НАТО видят серьезное "общественное одобрение" такой стратегии.Владимир Зеленский 8 ноября после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не приемлет предварительные условия для начала переговоров по Украине, в том числе о необходимости вывода российских войск, в диалоге нужно учитывать ситуацию "на земле". Президент Франции Эммануэль Макрон призывал в ближайшие недели направить все дипломатические усилия на то, чтобы стороны сели за стол переговоров, а глава МИД Австрии Александер Шалленберг отмечал, что дверь для переговоров Москвы и Киева должна оставаться открытой. Грушко назвал эти слова риторикой и отметил, что РФ не видит никаких дипломатических усилий ни со стороны Франции, ни со стороны Австрии.Замглавы МИД РФ Андрей Руденко говорил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221113/peregovory-1831206089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, йенс столтенберг, нато, украина, россия, ситуация в днр и лнр