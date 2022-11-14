https://ria.ru/20221114/ukraina-1831384557.html

Украинские СМИ потребовали вернуть аннулированные аккредитации

Украинские СМИ потребовали вернуть аннулированные аккредитации - РИА Новости, 14.11.2022

Украинские СМИ потребовали вернуть аннулированные аккредитации

Украинские журналисты опубликовали обращение к Владимиру Зеленскому с требованием вернуть аккредитации, аннулированные из-за репортажей из Херсона. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T15:19

2022-11-14T15:19

2022-11-14T15:19

в мире

владимир зеленский

валерий залужный

алексей резников

херсон

россия

министерство обороны украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Украинские журналисты опубликовали обращение к Владимиру Зеленскому с требованием вернуть аккредитации, аннулированные из-за репортажей из Херсона.Ранее украинское издание "Детектор медиа" сообщило, что власти аннулировали разрешения на работу не менее шести журналистам, в том числе CNN и SkyNews, из-за репортажей из Херсона. В минобороны Украины заявили, что отменили ряду представителей СМИ разрешение на работу в районе боевых действий за освещение ситуации в Херсоне вопреки запрету."Мы, украинские и иностранные журналисты и медийные организации, требуем предпринять незамедлительные меры, чтобы разрешить конфликтную ситуацию, вызванную неэффективностью и непрофессионализмом коммуникационных структуры министерства обороны, в частности объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга... Мы требуем немедленно вернуть аккредитацию нашим украинским и иностранным коллегам, которые освещали события в Херсоне и которых, в соответствии с сообщениями Генштаба, из-за этого лишили (аккредитаций - ред.) ...", - говорится в обращении сотрудников СМИ. Полный текст доступен на сайте украинского издания "Детектор медиа".Также в обращении содержится требование создать равные и прозрачные правила работы и допуска журналистов, а также призыв отказаться от избирательного подхода. По словам журналистов, коммуникационные структуры министерства обороны Украины, "которые не удосужились создать механизм допуска журналистов", решили просто запретить абсолютно всем журналистам работать, хотя материалы журналистов "являются чрезвычайно важными документами украинской истории".Помимо Владимира Зеленского, обращение также адресовано главнокомандующему украинскими войсками Валерию Залужному и министру обороны страны Алексею Резникову. Свои подписи под обращением поставили команда украинского СМИ Hromadske, центр прав человека ZMINA, объединение украинских медиа, журналистов и общественных организаций "Медиарух", журналисты изданий "Украинская правда", "Укринформ" и другие.В субботу офис Владимира Зеленского заявил о начале работы киевских властей в Херсоне. Позднее в своем Telegram-канале представитель назначенной Киевом администрации заявил о введении в Херсоне комендантского часа с 17.00 до 08.00. Также планируется ограничить въезд и выезд из города.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.

https://ria.ru/20221114/kherson-1831258043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, валерий залужный, алексей резников, херсон, россия, министерство обороны украины, вооруженные силы рф