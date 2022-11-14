https://ria.ru/20221114/ukraina-1831294428.html

Венгрия выступила против решений, ведущих к эскалации конфликта на Украине

Венгрия выступила против решений, ведущих к эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 14.11.2022

Венгрия выступила против решений, ведущих к эскалации конфликта на Украине

Венгрия на совещании глав МИД стран ЕС не поддержит "безрассудные" решения, ведущие к эскалации конфликта на Украине и угрожающие безопасности энергоснабжения... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T11:20

2022-11-14T11:20

2022-11-14T11:21

специальная военная операция на украине

в мире

петер сийярто

венгрия

украина

евросоюз

ситуация в днр и лнр

санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 14 ноя - РИА Новости. Венгрия на совещании глав МИД стран ЕС не поддержит "безрассудные" решения, ведущие к эскалации конфликта на Украине и угрожающие безопасности энергоснабжения Европы, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто."Цель сегодня географически - Брюссель, а по содержанию - чтобы не могли появиться безрассудные решения, ведущие к эскалации в войне и ставящие под опасность энергоснабжение Европы", - написал Сийярто в соцсетях.Главы МИД Евросоюза проводят в понедельник в Брюсселе очередное заседание Совета по иностранным делам, на котором планируется утвердить миссию по оказанию военной помощи Украине, а также принять новые санкции против Ирана.

https://ria.ru/20221114/es-1831196253.html

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Кирилл Волков

в мире, петер сийярто, венгрия, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии