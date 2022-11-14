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Венгрия выступила против решений, ведущих к эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 14.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/ukraina-1831294428.html
Венгрия выступила против решений, ведущих к эскалации конфликта на Украине
Венгрия выступила против решений, ведущих к эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 14.11.2022
Венгрия выступила против решений, ведущих к эскалации конфликта на Украине
Венгрия на совещании глав МИД стран ЕС не поддержит "безрассудные" решения, ведущие к эскалации конфликта на Украине и угрожающие безопасности энергоснабжения... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:20
2022-11-14T11:21
специальная военная операция на украине
в мире
петер сийярто
венгрия
украина
евросоюз
ситуация в днр и лнр
санкции в отношении россии
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БУДАПЕШТ, 14 ноя - РИА Новости. Венгрия на совещании глав МИД стран ЕС не поддержит "безрассудные" решения, ведущие к эскалации конфликта на Украине и угрожающие безопасности энергоснабжения Европы, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто."Цель сегодня географически - Брюссель, а по содержанию - чтобы не могли появиться безрассудные решения, ведущие к эскалации в войне и ставящие под опасность энергоснабжение Европы", - написал Сийярто в соцсетях.Главы МИД Евросоюза проводят в понедельник в Брюсселе очередное заседание Совета по иностранным делам, на котором планируется утвердить миссию по оказанию военной помощи Украине, а также принять новые санкции против Ирана.
https://ria.ru/20221114/es-1831196253.html
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в мире, петер сийярто, венгрия, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петер Сийярто, Венгрия, Украина, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР, Санкции в отношении России
11:20 14.11.2022 (обновлено: 11:21 14.11.2022)
 
Венгрия выступила против решений, ведущих к эскалации конфликта на Украине

МИД Венгрии заявил, что не поддержит решения, ведущие к эскалации конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкРека Дунай в Будапеште
Река Дунай в Будапеште - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Река Дунай в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 14 ноя - РИА Новости. Венгрия на совещании глав МИД стран ЕС не поддержит "безрассудные" решения, ведущие к эскалации конфликта на Украине и угрожающие безопасности энергоснабжения Европы, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.
"Цель сегодня географически - Брюссель, а по содержанию - чтобы не могли появиться безрассудные решения, ведущие к эскалации в войне и ставящие под опасность энергоснабжение Европы", - написал Сийярто в соцсетях.
Главы МИД Евросоюза проводят в понедельник в Брюсселе очередное заседание Совета по иностранным делам, на котором планируется утвердить миссию по оказанию военной помощи Украине, а также принять новые санкции против Ирана.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 08:00
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетер СийяртоВенгрияУкраинаЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНРСанкции в отношении России
 
 
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