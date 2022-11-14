https://ria.ru/20221114/ukaz-1831414991.html
Путин подписал указ о публичной власти в Запорожской и Херсонской областях
Путин подписал указ о публичной власти в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 14.11.2022
Путин подписал указ о публичной власти в Запорожской и Херсонской областях
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке согласования с федеральными властями вопросов публичной власти в Запорожской и Херсонской областях,... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:49
2022-11-14T16:49
2022-11-14T17:03
херсонская область
запорожская область
политика
владимир путин
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке согласования с федеральными властями вопросов публичной власти в Запорожской и Херсонской областях, соответствущий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить порядок согласования с федеральными органами публичной власти вопросов осуществления публичной власти в Запорожской и Херсонской области", - сообщается в документе.Указ вступает в силу с 14 ноября 2022 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , запорожская область, политика, владимир путин
Херсонская область , Запорожская область, Политика, Владимир Путин
16:49 14.11.2022 (обновлено: 17:03 14.11.2022)
Путин подписал указ о публичной власти в Запорожской и Херсонской областях
Путин подписал указ о согласовании вопросов власти в Запорожской и Херсонской областях