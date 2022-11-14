https://ria.ru/20221114/ukaz-1831414991.html

Путин подписал указ о публичной власти в Запорожской и Херсонской областях

Путин подписал указ о публичной власти в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 14.11.2022

Путин подписал указ о публичной власти в Запорожской и Херсонской областях

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке согласования с федеральными властями вопросов публичной власти в Запорожской и Херсонской областях,... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T16:49

2022-11-14T16:49

2022-11-14T17:03

херсонская область

запорожская область

политика

владимир путин

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке согласования с федеральными властями вопросов публичной власти в Запорожской и Херсонской областях, соответствущий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить порядок согласования с федеральными органами публичной власти вопросов осуществления публичной власти в Запорожской и Херсонской области", - сообщается в документе.Указ вступает в силу с 14 ноября 2022 года.

https://ria.ru/20221019/rezhim-1825160450.html

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Дарья Буймова

херсонская область , запорожская область, политика, владимир путин