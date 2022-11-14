https://ria.ru/20221114/udmurtiya-1831464542.html

Глава Удмуртии рассказал о гуманитарной помощи для участников спецоперации

Глава Удмуртии рассказал о гуманитарной помощи для участников спецоперации - РИА Новости, 14.11.2022

Глава Удмуртии рассказал о гуманитарной помощи для участников спецоперации

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что участвующим на спецоперации военным из региона отправляют гуманитарную помощь, медики на месте боевого... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T20:14

2022-11-14T20:14

2022-11-14T20:14

удмуртская республика

александр бречалов

единая россия

общество

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УФА, 14 ноя – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что участвующим на спецоперации военным из региона отправляют гуманитарную помощь, медики на месте боевого слаживания наблюдают за их здоровьем, а семьям оказывают адресную поддержку.По его словам, с 4 по 7 ноября в Вольске работали удмуртские врачи: за три дня команда из пяти специалистов осмотрела почти 200 человек. "Отправили мобилизованным партию лекарственных препаратов и медицинских изделий: антибактериальные, противовирусные, обезболивающее препараты, перевязочный материал – больше 170 наименований. Группа медиков выедет в часть на осмотр еще раз. Кроме того, формируем еще одну партию медикаментов", - добавил глава Удмуртии.Он отметил, что власти региона оказывают и помощь семьям военнослужащих. "Здесь мы выбрали формат адресной поддержки, потому что запросы самые разные: кому-то требуются "руки" по хозяйству, кому-то - медпомощь. Кстати, 197 человек из семей мобилизованных уже получили лекарства, консультации врачей, направления на обследования", - сообщил Бречалов.Он рассказал, что в республике возобновили проект "ПоддЕРжка". На сегодня от семей мобилизованных поступило 45 обращений: где-то нужно наколоть дрова, где-то - поставить забор. Больше половины заявок уже выполнены. Кроме того, около 600 семей получили продуктовые наборы."Скоро понадобится помощь волонтеров по очистке дворов от снега. Главам городов и районов задача - поддержку семьям мобилизованных держать в фокусе внимания постоянно", - указал Бречалов.

https://ria.ru/20221017/udmurtiya-1824585788.html

https://ria.ru/20221026/opk-1826982152.html

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александр бречалов, единая россия, общество