https://ria.ru/20221114/udmurtiya-1831464542.html
Глава Удмуртии рассказал о гуманитарной помощи для участников спецоперации
Глава Удмуртии рассказал о гуманитарной помощи для участников спецоперации - РИА Новости, 14.11.2022
Глава Удмуртии рассказал о гуманитарной помощи для участников спецоперации
Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что участвующим на спецоперации военным из региона отправляют гуманитарную помощь, медики на месте боевого... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T20:14
2022-11-14T20:14
2022-11-14T20:14
удмуртская республика
александр бречалов
единая россия
общество
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УФА, 14 ноя – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что участвующим на спецоперации военным из региона отправляют гуманитарную помощь, медики на месте боевого слаживания наблюдают за их здоровьем, а семьям оказывают адресную поддержку.По его словам, с 4 по 7 ноября в Вольске работали удмуртские врачи: за три дня команда из пяти специалистов осмотрела почти 200 человек. "Отправили мобилизованным партию лекарственных препаратов и медицинских изделий: антибактериальные, противовирусные, обезболивающее препараты, перевязочный материал – больше 170 наименований. Группа медиков выедет в часть на осмотр еще раз. Кроме того, формируем еще одну партию медикаментов", - добавил глава Удмуртии.Он отметил, что власти региона оказывают и помощь семьям военнослужащих. "Здесь мы выбрали формат адресной поддержки, потому что запросы самые разные: кому-то требуются "руки" по хозяйству, кому-то - медпомощь. Кстати, 197 человек из семей мобилизованных уже получили лекарства, консультации врачей, направления на обследования", - сообщил Бречалов.Он рассказал, что в республике возобновили проект "ПоддЕРжка". На сегодня от семей мобилизованных поступило 45 обращений: где-то нужно наколоть дрова, где-то - поставить забор. Больше половины заявок уже выполнены. Кроме того, около 600 семей получили продуктовые наборы."Скоро понадобится помощь волонтеров по очистке дворов от снега. Главам городов и районов задача - поддержку семьям мобилизованных держать в фокусе внимания постоянно", - указал Бречалов.
https://ria.ru/20221017/udmurtiya-1824585788.html
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александр бречалов, единая россия, общество
Удмуртская Республика, Александр Бречалов, Единая Россия, Общество
Глава Удмуртии рассказал о гуманитарной помощи для участников спецоперации
Глава Удмуртии Бречалов рассказал о гуманитарной помощи для участников спецоперации
УФА, 14 ноя – РИА Новости.
Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал
, что участвующим на спецоперации военным из региона отправляют гуманитарную помощь, медики на месте боевого слаживания наблюдают за их здоровьем, а семьям оказывают адресную поддержку.
"На прошлой неделе мы отправили очередную партию амуниции, бензиновых и дизельных генераторов в Вольск
. Вместе с ней бойцы получили посылки и письма. Благодарю всех, кто помогал в сборах, за неравнодушие и слаженную работу. Когда начнем формировать следующую партию посылок - обязательно сообщу", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.
По его словам, с 4 по 7 ноября в Вольске работали удмуртские врачи: за три дня команда из пяти специалистов осмотрела почти 200 человек. "Отправили мобилизованным партию лекарственных препаратов и медицинских изделий: антибактериальные, противовирусные, обезболивающее препараты, перевязочный материал – больше 170 наименований. Группа медиков выедет в часть на осмотр еще раз. Кроме того, формируем еще одну партию медикаментов", - добавил глава Удмуртии.
Он отметил, что власти региона оказывают и помощь семьям военнослужащих. "Здесь мы выбрали формат адресной поддержки, потому что запросы самые разные: кому-то требуются "руки" по хозяйству, кому-то - медпомощь. Кстати, 197 человек из семей мобилизованных уже получили лекарства, консультации врачей, направления на обследования", - сообщил Бречалов.
Он рассказал, что в республике возобновили проект "ПоддЕРжка". На сегодня от семей мобилизованных поступило 45 обращений: где-то нужно наколоть дрова, где-то - поставить забор. Больше половины заявок уже выполнены. Кроме того, около 600 семей получили продуктовые наборы.
"Скоро понадобится помощь волонтеров по очистке дворов от снега. Главам городов и районов задача - поддержку семьям мобилизованных держать в фокусе внимания постоянно", - указал Бречалов.