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СК попросил арестовать обвиняемого в убийстве мужчины в Москве - РИА Новости, 14.11.2022
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СК попросил арестовать обвиняемого в убийстве мужчины в Москве
СК попросил арестовать обвиняемого в убийстве мужчины в Москве - РИА Новости, 14.11.2022
СК попросил арестовать обвиняемого в убийстве мужчины в Москве
Следствие просит арестовать обвиняемого в убийстве незнакомца на юго-западе Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T09:57
2022-11-14T09:57
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Следствие просит арестовать обвиняемого в убийстве незнакомца на юго-западе Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями найдено в мусорном баке вблизи жилого дома, расположенного по улице Марии Ульяновой, подозреваемый задержан рядом с местом происшествия, сообщала ранее Иванова."Ему предъявлено обвинение... Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Гагаринским районным судом города Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.По данным СК, поздно вечером 12 ноября около дома по улице Марии Ульяновой между обвиняемым и ранее незнакомым ему потерпевшим произошел конфликт, перешедший в драку. Фигурант нанёс мужчине множественные ранения в область туловища, а затем перекинул тело в мусорный контейнер."С фигурантом проведены необходимые следственные действия. Его причастность к совершению преступления подтверждается материалами уголовного дела... Фигурант проверяется на причастность к совершению других преступлений на территории столицы", - добавила Иванова.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
09:57 14.11.2022
 
СК попросил арестовать обвиняемого в убийстве мужчины в Москве

СК попросил арестовать обвиняемого в убийстве мужчины на юго-западе Москвы

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Следствие просит арестовать обвиняемого в убийстве незнакомца на юго-западе Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями найдено в мусорном баке вблизи жилого дома, расположенного по улице Марии Ульяновой, подозреваемый задержан рядом с местом происшествия, сообщала ранее Иванова.
"Ему предъявлено обвинение... Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Гагаринским районным судом города Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
По данным СК, поздно вечером 12 ноября около дома по улице Марии Ульяновой между обвиняемым и ранее незнакомым ему потерпевшим произошел конфликт, перешедший в драку. Фигурант нанёс мужчине множественные ранения в область туловища, а затем перекинул тело в мусорный контейнер.
"С фигурантом проведены необходимые следственные действия. Его причастность к совершению преступления подтверждается материалами уголовного дела... Фигурант проверяется на причастность к совершению других преступлений на территории столицы", - добавила Иванова.
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ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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