https://ria.ru/20221114/ubiystvo-1831270354.html

СК попросил арестовать обвиняемого в убийстве мужчины в Москве

СК попросил арестовать обвиняемого в убийстве мужчины в Москве - РИА Новости, 14.11.2022

СК попросил арестовать обвиняемого в убийстве мужчины в Москве

Следствие просит арестовать обвиняемого в убийстве незнакомца на юго-западе Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T09:57

2022-11-14T09:57

2022-11-14T09:57

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Следствие просит арестовать обвиняемого в убийстве незнакомца на юго-западе Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями найдено в мусорном баке вблизи жилого дома, расположенного по улице Марии Ульяновой, подозреваемый задержан рядом с местом происшествия, сообщала ранее Иванова."Ему предъявлено обвинение... Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Гагаринским районным судом города Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.По данным СК, поздно вечером 12 ноября около дома по улице Марии Ульяновой между обвиняемым и ранее незнакомым ему потерпевшим произошел конфликт, перешедший в драку. Фигурант нанёс мужчине множественные ранения в область туловища, а затем перекинул тело в мусорный контейнер."С фигурантом проведены необходимые следственные действия. Его причастность к совершению преступления подтверждается материалами уголовного дела... Фигурант проверяется на причастность к совершению других преступлений на территории столицы", - добавила Иванова.

https://ria.ru/20221111/ubiystvo-1830974099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)