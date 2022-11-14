https://ria.ru/20221114/turtsiya-1831412535.html

В Госдуме прокомментировали отказ Турции принять соболезнования от США

В Госдуме прокомментировали отказ Турции принять соболезнования от США - РИА Новости, 14.11.2022

В Госдуме прокомментировали отказ Турции принять соболезнования от США

Депутат ГД от "Единой России" Евгений Федоров, комментируя непринятие Турцией соболезнований посольства США в связи с терактом, заявил РИА Новости, что у... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T16:42

2022-11-14T16:42

2022-11-14T16:45

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взрыв в центре стамбула

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Депутат ГД от "Единой России" Евгений Федоров, комментируя непринятие Турцией соболезнований посольства США в связи с терактом, заявил РИА Новости, что у турецкой разведки есть на этот счет необходимая информация, попытки "раскачать" турецкий режим для усиления контроля над ним со стороны США продолжаются.Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле в минувшее воскресенье.

https://ria.ru/20221114/terakt-1831391017.html

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в мире, сша, турция, госдума рф, нато, стамбул, взрыв в центре стамбула