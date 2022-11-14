16:42 14.11.2022 (обновлено: 16:45 14.11.2022)
В Госдуме прокомментировали отказ Турции принять соболезнования от США
В Госдуме не исключили наличие у турецкой разведки информации о причастности США к теракту
© РИА Новости / Максим Дурнев / Перейти в медиабанкСотрудники полиции дежурят неподалеку от места взрыва в Стамбуле
Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места взрыва в Стамбуле. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Депутат ГД от "Единой России" Евгений Федоров, комментируя непринятие Турцией соболезнований посольства США в связи с терактом, заявил РИА Новости, что у турецкой разведки есть на этот счет необходимая информация, попытки "раскачать" турецкий режим для усиления контроля над ним со стороны США продолжаются.
"Думаю, что у турецкой разведки есть на этот счет необходимая информация. Так что, да, даже принадлежность НАТО не отменяет давления со стороны Соединенных Штатов Америки, попытки раскачать турецкий режим для того, чтобы укрепить контроль", - сказал Федоров.
Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле в минувшее воскресенье.