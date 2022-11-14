https://ria.ru/20221114/turtsiya-1831377765.html

Лавров и Чавушоглу провели телефонный разговор

Лавров и Чавушоглу провели телефонный разговор - РИА Новости, 14.11.2022

Лавров и Чавушоглу провели телефонный разговор

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщил МИД Турции. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T14:59

2022-11-14T14:59

2022-11-14T15:06

турция

в мире

сергей лавров

мевлют чавушоглу

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид турции

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АНКАРА, 14 ноя - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщил МИД Турции."Сегодня (14 ноября) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", - сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.

https://ria.ru/20221103/mir-1829117226.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, в мире, сергей лавров, мевлют чавушоглу, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид турции