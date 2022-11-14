https://ria.ru/20221114/turtsiya-1831377765.html
Лавров и Чавушоглу провели телефонный разговор
Лавров и Чавушоглу провели телефонный разговор - РИА Новости, 14.11.2022
Лавров и Чавушоглу провели телефонный разговор
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщил МИД Турции. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T14:59
2022-11-14T14:59
2022-11-14T15:06
турция
в мире
сергей лавров
мевлют чавушоглу
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид турции
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АНКАРА, 14 ноя - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщил МИД Турции."Сегодня (14 ноября) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", - сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.
https://ria.ru/20221103/mir-1829117226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире, сергей лавров, мевлют чавушоглу, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид турции
Турция, В мире, Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Турции
14:59 14.11.2022 (обновлено: 15:06 14.11.2022)
Лавров и Чавушоглу провели телефонный разговор
МИД Турции сообщил о телефонном разговоре между Лавровым и Чавушоглу