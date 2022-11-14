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Лавров и Чавушоглу провели телефонный разговор - РИА Новости, 14.11.2022
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Лавров и Чавушоглу провели телефонный разговор
Лавров и Чавушоглу провели телефонный разговор - РИА Новости, 14.11.2022
Лавров и Чавушоглу провели телефонный разговор
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщил МИД Турции. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T14:59
2022-11-14T15:06
турция
в мире
сергей лавров
мевлют чавушоглу
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид турции
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АНКАРА, 14 ноя - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщил МИД Турции."Сегодня (14 ноября) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", - сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.
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турция, в мире, сергей лавров, мевлют чавушоглу, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид турции
Турция, В мире, Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Турции
14:59 14.11.2022 (обновлено: 15:06 14.11.2022)
 
Лавров и Чавушоглу провели телефонный разговор

МИД Турции сообщил о телефонном разговоре между Лавровым и Чавушоглу

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 14 ноя - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщил МИД Турции.
"Сегодня (14 ноября) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", - сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 20:50
Мир нуждается в российском зерне и удобрениях, заявил глава МИД Турции
 
ТурцияВ миреСергей ЛавровМевлют ЧавушоглуРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД Турции
 
 
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