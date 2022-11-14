https://ria.ru/20221114/turtsiya-1831251994.html

Более половины пострадавших при взрыве в Стамбуле выписали из больниц

Более половины пострадавших при взрыве в Стамбуле выписали из больниц - РИА Новости, 14.11.2022

Более половины пострадавших при взрыве в Стамбуле выписали из больниц

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что 50 из 81 пострадавшего при взрыве в Стамбуле выписаны из больниц. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T04:39

2022-11-14T04:39

2022-11-14T04:52

турция

стамбул

в мире

происшествия

взрыв в центре стамбула

сулейман сойлу

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АНКАРА, 14 ноя - РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что 50 из 81 пострадавшего при взрыве в Стамбуле выписаны из больниц.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт, его совершила женщина."На данный момент 50 из 81 пострадавшего выписаны", - сообщил Сойлу журналистам.

https://ria.ru/20221114/turtsiya-1831250531.html

турция

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