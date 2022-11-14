https://ria.ru/20221114/turtsiya-1831251994.html
Более половины пострадавших при взрыве в Стамбуле выписали из больниц
Более половины пострадавших при взрыве в Стамбуле выписали из больниц - РИА Новости, 14.11.2022
Более половины пострадавших при взрыве в Стамбуле выписали из больниц
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что 50 из 81 пострадавшего при взрыве в Стамбуле выписаны из больниц. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T04:39
2022-11-14T04:39
2022-11-14T04:52
турция
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происшествия
взрыв в центре стамбула
сулейман сойлу
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АНКАРА, 14 ноя - РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что 50 из 81 пострадавшего при взрыве в Стамбуле выписаны из больниц.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт, его совершила женщина."На данный момент 50 из 81 пострадавшего выписаны", - сообщил Сойлу журналистам.
https://ria.ru/20221114/turtsiya-1831250531.html
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турция, стамбул, в мире, происшествия, взрыв в центре стамбула , сулейман сойлу
Турция, Стамбул, В мире, Происшествия, Взрыв в центре Стамбула , Сулейман Сойлу
04:39 14.11.2022 (обновлено: 04:52 14.11.2022)
Более половины пострадавших при взрыве в Стамбуле выписали из больниц
Глава МВД Турции Сойлу: 50 из 81 пострадавшего при взрыве в Стамбуле выписаны из больниц