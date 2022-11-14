Рейтинг@Mail.ru
Более половины пострадавших при взрыве в Стамбуле выписали из больниц - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221114/turtsiya-1831251994.html
Более половины пострадавших при взрыве в Стамбуле выписали из больниц
Более половины пострадавших при взрыве в Стамбуле выписали из больниц - РИА Новости, 14.11.2022
Более половины пострадавших при взрыве в Стамбуле выписали из больниц
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что 50 из 81 пострадавшего при взрыве в Стамбуле выписаны из больниц. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T04:39
2022-11-14T04:52
турция
стамбул
в мире
происшествия
взрыв в центре стамбула
сулейман сойлу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727708412_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e85ecafe26b40794e7e5040f1f3f157.jpg
АНКАРА, 14 ноя - РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что 50 из 81 пострадавшего при взрыве в Стамбуле выписаны из больниц.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт, его совершила женщина."На данный момент 50 из 81 пострадавшего выписаны", - сообщил Сойлу журналистам.
https://ria.ru/20221114/turtsiya-1831250531.html
турция
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727708412_711:278:3071:2048_1920x0_80_0_0_c46705f87b100c9a714e4298c69fb5a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, стамбул, в мире, происшествия, взрыв в центре стамбула , сулейман сойлу
Турция, Стамбул, В мире, Происшествия, Взрыв в центре Стамбула , Сулейман Сойлу
04:39 14.11.2022 (обновлено: 04:52 14.11.2022)
 
Более половины пострадавших при взрыве в Стамбуле выписали из больниц

Глава МВД Турции Сойлу: 50 из 81 пострадавшего при взрыве в Стамбуле выписаны из больниц

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 14 ноя - РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что 50 из 81 пострадавшего при взрыве в Стамбуле выписаны из больниц.
Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт, его совершила женщина.
"На данный момент 50 из 81 пострадавшего выписаны", - сообщил Сойлу журналистам.
Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места взрыва на улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 04:02
Турецкая полиция задержала подозреваемого во взрыве в центре Стамбула
 
ТурцияСтамбулВ миреПроисшествияВзрыв в центре СтамбулаСулейман Сойлу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала