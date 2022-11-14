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Турецкая полиция задержала подозреваемого во взрыве в центре Стамбула - РИА Новости, 14.11.2022
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Турецкая полиция задержала подозреваемого во взрыве в центре Стамбула
Турецкая полиция задержала подозреваемого во взрыве в центре Стамбула - РИА Новости, 14.11.2022
Турецкая полиция задержала подозреваемого во взрыве в центре Стамбула
Турецкая полиция задержала человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль в Стамбуле, заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T04:02
2022-11-14T15:03
турция
стамбул
взрыв в центре стамбула
в мире
происшествия
сулейман сойлу
реджеп тайип эрдоган
россия
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Турецкая полиция задержала человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль в Стамбуле, заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу.По его словам, первоначальные данные указывают на то, что за взрывом стоят Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские Отряды народной самообороны (YPG).РПК и YPG признаны в Турции террористическими организациями.В воскресенье днем на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Как сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, в результате погибли шесть человек. Главная прокуратура Стамбула начала расследование произошедшего. Уголовный суд ввел запрет на трансляцию с места события, в том числе в социальных сетях. Как позднее сообщил телеканал TRT Haber, силовики начали расследование в отношении 25 пользователей, разместивших провокационные посты после инцидента.Власти Турции расценивают случившееся как теракт, который, по предварительным данным, совершила женщина.Генеральное консульство России заявило, что информации о пострадавших при взрыве россиянах не поступало.
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турция, стамбул, взрыв в центре стамбула , в мире, происшествия, сулейман сойлу, реджеп тайип эрдоган, россия
Турция, Стамбул, Взрыв в центре Стамбула , В мире, Происшествия, Сулейман Сойлу, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия
04:02 14.11.2022 (обновлено: 15:03 14.11.2022)
 
Турецкая полиция задержала подозреваемого во взрыве в центре Стамбула

Глава МВД Турции Сойлу сообщил о задержании человека, который оставил бомбу в Стамбуле

© РИА Новости / Максим Дурнев / Перейти в медиабанкСотрудники полиции дежурят неподалеку от места взрыва на улице Истикляль в Стамбуле
Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места взрыва на улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Максим Дурнев
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Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места взрыва на улице Истикляль в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Турецкая полиция задержала человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль в Стамбуле, заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу.

"Человек, оставивший бомбу, задержан", — приводит слова чиновника телеканал TRT World.

По его словам, первоначальные данные указывают на то, что за взрывом стоят Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские Отряды народной самообороны (YPG).
РПК и YPG признаны в Турции террористическими организациями.
© AP Photo / Francisco SecoСотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
1 из 3
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
© AP Photo / Francisco Seco
© AP Photo / Francisco SecoСотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
2 из 3
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
© AP Photo / Francisco Seco
© AP Photo / Francisco SecoАвтомобили скорой помощи на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
Автомобили скорой помощи на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
3 из 3
Автомобили скорой помощи на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
© AP Photo / Francisco Seco
1 из 3
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
© AP Photo / Francisco Seco
2 из 3
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
© AP Photo / Francisco Seco
3 из 3
Автомобили скорой помощи на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
© AP Photo / Francisco Seco
В воскресенье днем на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Как сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, в результате погибли шесть человек. Главная прокуратура Стамбула начала расследование произошедшего. Уголовный суд ввел запрет на трансляцию с места события, в том числе в социальных сетях. Как позднее сообщил телеканал TRT Haber, силовики начали расследование в отношении 25 пользователей, разместивших провокационные посты после инцидента.
Власти Турции расценивают случившееся как теракт, который, по предварительным данным, совершила женщина.
Генеральное консульство России заявило, что информации о пострадавших при взрыве россиянах не поступало.
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 22:56
Минюст Турции сообщил о двух версиях взрыва в центре Стамбула
 
ТурцияСтамбулВзрыв в центре СтамбулаВ миреПроисшествияСулейман СойлуРеджеп Тайип ЭрдоганРоссия
 
 
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