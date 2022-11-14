https://ria.ru/20221114/turtsiya-1831250531.html

Турецкая полиция задержала подозреваемого во взрыве в центре Стамбула

Турецкая полиция задержала подозреваемого во взрыве в центре Стамбула - РИА Новости, 14.11.2022

Турецкая полиция задержала подозреваемого во взрыве в центре Стамбула

Турецкая полиция задержала человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль в Стамбуле, заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T04:02

2022-11-14T04:02

2022-11-14T15:03

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взрыв в центре стамбула

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реджеп тайип эрдоган

россия

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Турецкая полиция задержала человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль в Стамбуле, заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу.По его словам, первоначальные данные указывают на то, что за взрывом стоят Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские Отряды народной самообороны (YPG).РПК и YPG признаны в Турции террористическими организациями.В воскресенье днем на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Как сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, в результате погибли шесть человек. Главная прокуратура Стамбула начала расследование произошедшего. Уголовный суд ввел запрет на трансляцию с места события, в том числе в социальных сетях. Как позднее сообщил телеканал TRT Haber, силовики начали расследование в отношении 25 пользователей, разместивших провокационные посты после инцидента.Власти Турции расценивают случившееся как теракт, который, по предварительным данным, совершила женщина.Генеральное консульство России заявило, что информации о пострадавших при взрыве россиянах не поступало.

https://ria.ru/20221113/stambul-1831235439.html

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