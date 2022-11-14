04:02 14.11.2022 (обновлено: 15:03 14.11.2022)
Турецкая полиция задержала подозреваемого во взрыве в центре Стамбула
Глава МВД Турции Сойлу сообщил о задержании человека, который оставил бомбу в Стамбуле
© РИА Новости / Максим Дурнев / Перейти в медиабанкСотрудники полиции дежурят неподалеку от места взрыва на улице Истикляль в Стамбуле
Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места взрыва на улице Истикляль в Стамбуле. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Турецкая полиция задержала человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль в Стамбуле, заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу.
По его словам, первоначальные данные указывают на то, что за взрывом стоят Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские Отряды народной самообороны (YPG).
РПК и YPG признаны в Турции террористическими организациями.
© AP Photo / Francisco SecoСотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
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Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
© AP Photo / Francisco Seco
© AP Photo / Francisco SecoСотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
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Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
© AP Photo / Francisco Seco
© AP Photo / Francisco SecoАвтомобили скорой помощи на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
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Автомобили скорой помощи на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
© AP Photo / Francisco Seco
1 из 3
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
© AP Photo / Francisco Seco
2 из 3
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
© AP Photo / Francisco Seco
3 из 3
Автомобили скорой помощи на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
© AP Photo / Francisco Seco
В воскресенье днем на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Как сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, в результате погибли шесть человек. Главная прокуратура Стамбула начала расследование произошедшего. Уголовный суд ввел запрет на трансляцию с места события, в том числе в социальных сетях. Как позднее сообщил телеканал TRT Haber, силовики начали расследование в отношении 25 пользователей, разместивших провокационные посты после инцидента.
Власти Турции расценивают случившееся как теракт, который, по предварительным данным, совершила женщина.
Генеральное консульство России заявило, что информации о пострадавших при взрыве россиянах не поступало.
13 ноября, 22:56Минюст Турции сообщил о двух версиях взрыва в центре Стамбула