https://ria.ru/20221114/turisty-1831421746.html

Алтайский край по итогам года планирует принять два миллиона туристов

Алтайский край по итогам года планирует принять два миллиона туристов - РИА Новости, 14.11.2022

Алтайский край по итогам года планирует принять два миллиона туристов

Два миллиона туристов планирует принять Алтайский край по итогам года, заявил губернатор Виктор Томенко президенту РФ Владимиру Путину. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T17:12

2022-11-14T17:12

2022-11-14T17:12

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БАРНАУЛ, 14 ноя - РИА Новости. Два миллиона туристов планирует принять Алтайский край по итогам года, заявил губернатор Виктор Томенко президенту РФ Владимиру Путину.Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко."Всем известны наши здравницы в Алтайском крае. Здесь у нас тоже наблюдается восстановление после сложного 2020 года. В 2022 году за летний период мы превысили показатели 2021 года, когда бум прямо наблюдался по спросу на такого рода услуги. Мы будем выходить по ожидаемым цифрам этого года точно так же примерно на два миллиона человек туристического потока", - заявил губернатор.Томенко подчеркнул, что в крае реализуется большой объём инвестиционных проектов в сфере туризма."Это и Белокуриха, там целый новый кластер, можно так сказать, строим мы – "Белокуриха горная" в 15-17 километрах от Белокурихи. По сути дела, ещё один курорт создаётся. И особая экономическая зона туристско-рекреационного типа – "Бирюзовая Катунь". Реализуются и разрабатываются проекты нашими резидентами, и сегодня есть планы по дальнейшему расширению этого направления", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20221114/turotrasl-1831382552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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