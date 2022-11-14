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Алтайский край по итогам года планирует принять два миллиона туристов - РИА Новости, 14.11.2022
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Алтайский край
https://ria.ru/20221114/turisty-1831421746.html
Алтайский край по итогам года планирует принять два миллиона туристов
Алтайский край по итогам года планирует принять два миллиона туристов - РИА Новости, 14.11.2022
Алтайский край по итогам года планирует принять два миллиона туристов
Два миллиона туристов планирует принять Алтайский край по итогам года, заявил губернатор Виктор Томенко президенту РФ Владимиру Путину. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T17:12
2022-11-14T17:12
алтайский край
туризм
новости - туризм
виктор томенко
россия
алтайский край
владимир путин
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БАРНАУЛ, 14 ноя - РИА Новости. Два миллиона туристов планирует принять Алтайский край по итогам года, заявил губернатор Виктор Томенко президенту РФ Владимиру Путину.Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко."Всем известны наши здравницы в Алтайском крае. Здесь у нас тоже наблюдается восстановление после сложного 2020 года. В 2022 году за летний период мы превысили показатели 2021 года, когда бум прямо наблюдался по спросу на такого рода услуги. Мы будем выходить по ожидаемым цифрам этого года точно так же примерно на два миллиона человек туристического потока", - заявил губернатор.Томенко подчеркнул, что в крае реализуется большой объём инвестиционных проектов в сфере туризма."Это и Белокуриха, там целый новый кластер, можно так сказать, строим мы – "Белокуриха горная" в 15-17 километрах от Белокурихи. По сути дела, ещё один курорт создаётся. И особая экономическая зона туристско-рекреационного типа – "Бирюзовая Катунь". Реализуются и разрабатываются проекты нашими резидентами, и сегодня есть планы по дальнейшему расширению этого направления", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20221114/turotrasl-1831382552.html
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туризм, новости - туризм, виктор томенко, россия, алтайский край, владимир путин
Алтайский край, Туризм, Новости - Туризм, Виктор Томенко, Россия, Алтайский край, Владимир Путин
17:12 14.11.2022
 
Алтайский край по итогам года планирует принять два миллиона туристов

Губернатор Томенко: два миллиона туристов планирует принять Алтайский край по итогам года

CC BY-SA 4.0 / Cheburgenator / Алтайский край
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Cheburgenator /
Алтайский край. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 14 ноя - РИА Новости. Два миллиона туристов планирует принять Алтайский край по итогам года, заявил губернатор Виктор Томенко президенту РФ Владимиру Путину.
Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.
Кош-Агачский район республики Алтай - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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Глава Алтайского края рассказал Путину о восстановлении туризма
"Всем известны наши здравницы в Алтайском крае. Здесь у нас тоже наблюдается восстановление после сложного 2020 года. В 2022 году за летний период мы превысили показатели 2021 года, когда бум прямо наблюдался по спросу на такого рода услуги. Мы будем выходить по ожидаемым цифрам этого года точно так же примерно на два миллиона человек туристического потока", - заявил губернатор.
Томенко подчеркнул, что в крае реализуется большой объём инвестиционных проектов в сфере туризма.
"Это и Белокуриха, там целый новый кластер, можно так сказать, строим мы – "Белокуриха горная" в 15-17 километрах от Белокурихи. По сути дела, ещё один курорт создаётся. И особая экономическая зона туристско-рекреационного типа – "Бирюзовая Катунь". Реализуются и разрабатываются проекты нашими резидентами, и сегодня есть планы по дальнейшему расширению этого направления", - подчеркнул глава региона.
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Алтайский крайТуризмНовости - ТуризмВиктор ТоменкоРоссияАлтайский крайВладимир Путин
 
 
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