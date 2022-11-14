https://ria.ru/20221114/tsb-1831249125.html

РБК: ЦБ изучает меры упрощенного кредитования жителей новых регионов России

РБК: ЦБ изучает меры упрощенного кредитования жителей новых регионов России - РИА Новости, 14.11.2022

РБК: ЦБ изучает меры упрощенного кредитования жителей новых регионов России

Банк России обсуждает с некоторыми российскими кредитными организациям меры по упрощенному кредитованию жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей,... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T03:17

2022-11-14T03:17

2022-11-14T03:17

экономика

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

рбк (медиагруппа)

промсвязьбанк

запорожская область

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Банк России обсуждает с некоторыми российскими кредитными организациям меры по упрощенному кредитованию жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, пишет РБК со ссылкой на источники в банке."Центробанк проводит консультации с некоторыми российскими кредитными организациями по поводу упрощения процедур предоставления финансовых услуг жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в том числе выехавших оттуда в другие регионы. Одна из идей — запустить для них программу льготной ипотеки", - говорится в сообщении.Один из собеседников подтвердил РБК, что люди, переселяющиеся с новых территорий, на данный момент не обеспечены финансовыми услугами. Сейчас идет обсуждение с банкирами о спектре услуг и финансовых продуктах, которые можно предоставить клиентам, пока их миграционный статус не уточнен.Кроме того, представитель Промсвязьбанка сообщил РБК, что банк начал выдавать потребительские кредиты в ДНР и ЛНР. Он уточнил, что ссуды доступны только клиентам, которые обслуживаются в этих регионах в рамках зарплатных проектов. "Также мы кредитуем и тех жителей присоединенных субъектов РФ, которые выехали в другие регионы России, - для них доступна вся линейка продуктов и услуг ПСБ", - сказал он.

https://ria.ru/20221113/vklad-1831112151.html

https://ria.ru/20221114/reyting_ipoteka-1830405412.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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экономика, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , рбк (медиагруппа), промсвязьбанк, запорожская область, центральный банк рф (цб рф)