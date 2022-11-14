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РБК: ЦБ изучает меры упрощенного кредитования жителей новых регионов России - РИА Новости, 14.11.2022
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РБК: ЦБ изучает меры упрощенного кредитования жителей новых регионов России
РБК: ЦБ изучает меры упрощенного кредитования жителей новых регионов России - РИА Новости, 14.11.2022
РБК: ЦБ изучает меры упрощенного кредитования жителей новых регионов России
Банк России обсуждает с некоторыми российскими кредитными организациям меры по упрощенному кредитованию жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей,... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T03:17
2022-11-14T03:17
экономика
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
рбк (медиагруппа)
промсвязьбанк
запорожская область
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Банк России обсуждает с некоторыми российскими кредитными организациям меры по упрощенному кредитованию жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, пишет РБК со ссылкой на источники в банке."Центробанк проводит консультации с некоторыми российскими кредитными организациями по поводу упрощения процедур предоставления финансовых услуг жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в том числе выехавших оттуда в другие регионы. Одна из идей — запустить для них программу льготной ипотеки", - говорится в сообщении.Один из собеседников подтвердил РБК, что люди, переселяющиеся с новых территорий, на данный момент не обеспечены финансовыми услугами. Сейчас идет обсуждение с банкирами о спектре услуг и финансовых продуктах, которые можно предоставить клиентам, пока их миграционный статус не уточнен.Кроме того, представитель Промсвязьбанка сообщил РБК, что банк начал выдавать потребительские кредиты в ДНР и ЛНР. Он уточнил, что ссуды доступны только клиентам, которые обслуживаются в этих регионах в рамках зарплатных проектов. "Также мы кредитуем и тех жителей присоединенных субъектов РФ, которые выехали в другие регионы России, - для них доступна вся линейка продуктов и услуг ПСБ", - сказал он.
https://ria.ru/20221113/vklad-1831112151.html
https://ria.ru/20221114/reyting_ipoteka-1830405412.html
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луганская народная республика
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экономика, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , рбк (медиагруппа), промсвязьбанк, запорожская область, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , РБК (медиагруппа), Промсвязьбанк, Запорожская область, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
03:17 14.11.2022
 
РБК: ЦБ изучает меры упрощенного кредитования жителей новых регионов России

РБК: ЦБ рассматривает варианты упрощенного кредитования жителей новых территорий России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Банк России обсуждает с некоторыми российскими кредитными организациям меры по упрощенному кредитованию жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, пишет РБК со ссылкой на источники в банке.
"Центробанк проводит консультации с некоторыми российскими кредитными организациями по поводу упрощения процедур предоставления финансовых услуг жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в том числе выехавших оттуда в другие регионы. Одна из идей — запустить для них программу льготной ипотеки", - говорится в сообщении.
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Один из собеседников подтвердил РБК, что люди, переселяющиеся с новых территорий, на данный момент не обеспечены финансовыми услугами. Сейчас идет обсуждение с банкирами о спектре услуг и финансовых продуктах, которые можно предоставить клиентам, пока их миграционный статус не уточнен.
Кроме того, представитель Промсвязьбанка сообщил РБК, что банк начал выдавать потребительские кредиты в ДНР и ЛНР. Он уточнил, что ссуды доступны только клиентам, которые обслуживаются в этих регионах в рамках зарплатных проектов. "Также мы кредитуем и тех жителей присоединенных субъектов РФ, которые выехали в другие регионы России, - для них доступна вся линейка продуктов и услуг ПСБ", - сказал он.
Рейтинг регионов по ипотечной долговой нагрузке
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Рейтинг регионов по ипотечным платежам
 
ЭкономикаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьРБК (медиагруппа)ПромсвязьбанкЗапорожская областьЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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