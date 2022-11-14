https://ria.ru/20221114/tigritsa-1831268310.html

В "Зоосаде в вотчине Деда Мороза" поселилась амурская тигрица

В "Зоосаде в вотчине Деда Мороза" поселилась амурская тигрица - РИА Новости, 14.11.2022

В "Зоосаде в вотчине Деда Мороза" поселилась амурская тигрица

Амурская тигрица поселилась в "Зоосаде в вотчине Деда Мороза", ее изъяли вместе с другими животными у частного лица в Краснодарском крае, сообщили в... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T09:36

2022-11-14T09:36

2022-11-14T11:06

дед мороз

краснодарский край

великий устюг

московский зоопарк

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Амурская тигрица поселилась в "Зоосаде в вотчине Деда Мороза", ее изъяли вместе с другими животными у частного лица в Краснодарском крае, сообщили в Telegram-канале столичного зоопарка."В ноябре 2022 года в "Зоосад в вотчине Деда Мороза" приехала амурская тигрица. Хищница переехала в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге из Краснодарского края. Там, вместе с другими животными, она была изъята следственным отделом Краснодарского края у частного лица", - говорится в сообщении.Отмечается, что от первого осмотра и до конца пути следования за состоянием хищницы следил главный ветеринарный врач Московского зоопарка. По прибытии на новое место жительства, состояние тигрицы вновь обследовали специалисты и выпустили ее в новый, просторный вольер.

https://ria.ru/20220819/puma-1810654037.html

краснодарский край

великий устюг

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Дарья Буймова

дед мороз, краснодарский край, великий устюг, московский зоопарк, общество, новости - туризм