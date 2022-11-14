https://ria.ru/20221114/tigritsa-1831268310.html
В "Зоосаде в вотчине Деда Мороза" поселилась амурская тигрица
В "Зоосаде в вотчине Деда Мороза" поселилась амурская тигрица - РИА Новости, 14.11.2022
В "Зоосаде в вотчине Деда Мороза" поселилась амурская тигрица
Амурская тигрица поселилась в "Зоосаде в вотчине Деда Мороза", ее изъяли вместе с другими животными у частного лица в Краснодарском крае, сообщили в... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T09:36
2022-11-14T09:36
2022-11-14T11:06
дед мороз
краснодарский край
великий устюг
московский зоопарк
общество
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831268444_95:0:2433:1315_1920x0_80_0_0_13049f303794f26c448b7acc77e8790e.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Амурская тигрица поселилась в "Зоосаде в вотчине Деда Мороза", ее изъяли вместе с другими животными у частного лица в Краснодарском крае, сообщили в Telegram-канале столичного зоопарка."В ноябре 2022 года в "Зоосад в вотчине Деда Мороза" приехала амурская тигрица. Хищница переехала в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге из Краснодарского края. Там, вместе с другими животными, она была изъята следственным отделом Краснодарского края у частного лица", - говорится в сообщении.Отмечается, что от первого осмотра и до конца пути следования за состоянием хищницы следил главный ветеринарный врач Московского зоопарка. По прибытии на новое место жительства, состояние тигрицы вновь обследовали специалисты и выпустили ее в новый, просторный вольер.
https://ria.ru/20220819/puma-1810654037.html
краснодарский край
великий устюг
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831268444_680:0:2433:1315_1920x0_80_0_0_36869fbb4992a42e2ebb88c8f9e81474.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дед мороз, краснодарский край, великий устюг, московский зоопарк, общество, новости - туризм
Дед Мороз, Краснодарский край, Великий Устюг, Московский зоопарк, Общество, Туризм, Новости - Туризм
09:36 14.11.2022 (обновлено: 11:06 14.11.2022)
В "Зоосаде в вотчине Деда Мороза" поселилась амурская тигрица
В "Зоосаде в вотчине Деда Мороза" появилась спасенная в Краснодарском крае тигрица