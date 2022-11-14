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В "Зоосаде в вотчине Деда Мороза" поселилась амурская тигрица - РИА Новости, 14.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221114/tigritsa-1831268310.html
В "Зоосаде в вотчине Деда Мороза" поселилась амурская тигрица
В "Зоосаде в вотчине Деда Мороза" поселилась амурская тигрица - РИА Новости, 14.11.2022
В "Зоосаде в вотчине Деда Мороза" поселилась амурская тигрица
Амурская тигрица поселилась в "Зоосаде в вотчине Деда Мороза", ее изъяли вместе с другими животными у частного лица в Краснодарском крае, сообщили в... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T09:36
2022-11-14T11:06
дед мороз
краснодарский край
великий устюг
московский зоопарк
общество
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Амурская тигрица поселилась в "Зоосаде в вотчине Деда Мороза", ее изъяли вместе с другими животными у частного лица в Краснодарском крае, сообщили в Telegram-канале столичного зоопарка."В ноябре 2022 года в "Зоосад в вотчине Деда Мороза" приехала амурская тигрица. Хищница переехала в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге из Краснодарского края. Там, вместе с другими животными, она была изъята следственным отделом Краснодарского края у частного лица", - говорится в сообщении.Отмечается, что от первого осмотра и до конца пути следования за состоянием хищницы следил главный ветеринарный врач Московского зоопарка. По прибытии на новое место жительства, состояние тигрицы вновь обследовали специалисты и выпустили ее в новый, просторный вольер.
https://ria.ru/20220819/puma-1810654037.html
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дед мороз, краснодарский край, великий устюг, московский зоопарк, общество, новости - туризм
Дед Мороз, Краснодарский край, Великий Устюг, Московский зоопарк, Общество, Туризм, Новости - Туризм
09:36 14.11.2022 (обновлено: 11:06 14.11.2022)
 
В "Зоосаде в вотчине Деда Мороза" поселилась амурская тигрица

В "Зоосаде в вотчине Деда Мороза" появилась спасенная в Краснодарском крае тигрица

© Зоосад в вотчине Деда МорозаАмурская тигрица поселилась в "Зоосаде в вотчине Деда Мороза"
Амурская тигрица поселилась в Зоосаде в вотчине Деда Мороза
© Зоосад в вотчине Деда Мороза
Амурская тигрица поселилась в "Зоосаде в вотчине Деда Мороза"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Амурская тигрица поселилась в "Зоосаде в вотчине Деда Мороза", ее изъяли вместе с другими животными у частного лица в Краснодарском крае, сообщили в Telegram-канале столичного зоопарка.
"В ноябре 2022 года в "Зоосад в вотчине Деда Мороза" приехала амурская тигрица. Хищница переехала в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге из Краснодарского края. Там, вместе с другими животными, она была изъята следственным отделом Краснодарского края у частного лица", - говорится в сообщении.
Отмечается, что от первого осмотра и до конца пути следования за состоянием хищницы следил главный ветеринарный врач Московского зоопарка. По прибытии на новое место жительства, состояние тигрицы вновь обследовали специалисты и выпустили ее в новый, просторный вольер.
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